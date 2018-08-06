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Индикаторы

Custom Bulls Power Inputs - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
1490
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Во входных параметрах добавлены два пункта: цвет линии (Color) и толщина линии (Width).

Custom Bulls Power Inputs

Для чего цвет линии (Color) и толщина линии (Width) вынесены во входные параметры, ведь в стандартном индикаторе и так всегда можно ВРУЧНУЮ поменять и цвет и толщину линии? Если тестировать стратегию в тестере или если советником добавить индикатор на график (через ChartIndicatorAdd), то индикатор Bulls Power будет ВСЕГДА отображаться c цветом и шириной по умолчанию:

RTSSiU8Daily Buls

По моему мнению, такое отображение не сильно красивое, поэтому создание пользовательского индикатора Custom Bulls Power Inputs (при помощи iCustom) и передача параметров цвета и ширины

//--- create handle of the indicator iBullsPower
   handle_iBullsPower=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Bulls Power Inputs",
                            InpMAPeriod,InpBullsColor,InpBullsWith);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iBullsPower==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iBullsPower indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

позволит увидеть в тестере или на графике терминала более красивое оформление индикатора:

Custom Bulls Power Inputs

Custom Moving Average Inputs Custom Moving Average Inputs

Модификация индикатора "Custom Moving Average": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.

i-AnyRangeCldTail_System i-AnyRangeCldTail_System

Индикатор, окрашивающий свечи, выходящие за пределы канала i-AnyRangeCldTail. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом.

Custom Bears Power Inputs Custom Bears Power Inputs

Модификация индикатора "Bears Power": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.

Exp_UltraMFI_MMRec Exp_UltraMFI_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора UltraMFI с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.