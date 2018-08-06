Во входных параметрах добавлены два пункта: цвет линии (Color) и толщина линии (Width).

Для чего цвет линии (Color) и толщина линии (Width) вынесены во входные параметры, ведь в стандартном индикаторе и так всегда можно ВРУЧНУЮ поменять и цвет и толщину линии? Если тестировать стратегию в тестере или если советником добавить индикатор на график (через ChartIndicatorAdd), то индикатор Bulls Power будет ВСЕГДА отображаться c цветом и шириной по умолчанию:

По моему мнению, такое отображение не сильно красивое, поэтому создание пользовательского индикатора Custom Bulls Power Inputs (при помощи iCustom) и передача параметров цвета и ширины

handle_iBullsPower= iCustom (m_symbol.Name(), Period (), "Custom Bulls Power Inputs" , InpMAPeriod, InpBullsColor , InpBullsWith ); if (handle_iBullsPower== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iBullsPower indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

позволит увидеть в тестере или на графике терминала более красивое оформление индикатора: