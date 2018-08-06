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Custom Bulls Power Inputs - индикатор для MetaTrader 5
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Во входных параметрах добавлены два пункта: цвет линии (Color) и толщина линии (Width).
Для чего цвет линии (Color) и толщина линии (Width) вынесены во входные параметры, ведь в стандартном индикаторе и так всегда можно ВРУЧНУЮ поменять и цвет и толщину линии? Если тестировать стратегию в тестере или если советником добавить индикатор на график (через ChartIndicatorAdd), то индикатор Bulls Power будет ВСЕГДА отображаться c цветом и шириной по умолчанию:
По моему мнению, такое отображение не сильно красивое, поэтому создание пользовательского индикатора Custom Bulls Power Inputs (при помощи iCustom) и передача параметров цвета и ширины
//--- create handle of the indicator iBullsPower handle_iBullsPower=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Bulls Power Inputs", InpMAPeriod,InpBullsColor,InpBullsWith); //--- if the handle is not created if(handle_iBullsPower==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iBullsPower indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
позволит увидеть в тестере или на графике терминала более красивое оформление индикатора:
Модификация индикатора "Custom Moving Average": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.i-AnyRangeCldTail_System
Индикатор, окрашивающий свечи, выходящие за пределы канала i-AnyRangeCldTail. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом.
Модификация индикатора "Bears Power": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.Exp_UltraMFI_MMRec
Торговая система на сигналах индикатора UltraMFI с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.