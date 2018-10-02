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i-AnyRangeCldTail_System - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: KimIV

该指标绘制超出 i-AnyRangeCldTail 通道的烛条。 通道限制以外的烛条根据趋势标记颜色。 顺趋势的烛条以较明亮的颜色填充，与趋势相反的烛条 - 填充较暗颜色。

图例 1. 指标 i-AnyRangeCldTail_System

图例 1. 指标 i-AnyRangeCldTail_System

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21791

自定义看跌动力输入 自定义看跌动力输入

改编版的“看跌”指标：现在可以在输入参数中设置线条颜色和线宽。

自定义看涨动力输入 自定义看涨动力输入

改编版的“看涨”指标：现在可以在输入参数中设置线条颜色和线宽。

i-AnyRangeCldTail_System_Alert i-AnyRangeCldTail_System_Alert

当烛条突破点划线通道时，i-AnyRangeCldTail_System 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。

Exp_UltraMFI_MMRec Exp_UltraMFI_MMRec

一款基于 UltraMFI 指标所发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变将来的交易量。