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i-AnyRangeCldTail_System - MetaTrader 5脚本
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真实作者: KimIV
该指标绘制超出 i-AnyRangeCldTail 通道的烛条。 通道限制以外的烛条根据趋势标记颜色。 顺趋势的烛条以较明亮的颜色填充，与趋势相反的烛条 - 填充较暗颜色。
图例 1. 指标 i-AnyRangeCldTail_System
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21791
i-AnyRangeCldTail_System_Alert
当烛条突破点划线通道时，i-AnyRangeCldTail_System 指标发出警报，发送电子邮件和推送通知。Exp_UltraMFI_MMRec
一款基于 UltraMFI 指标所发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变将来的交易量。