Forex Fraus M1

Автор идеи: Dmitriy Zaytsev

Автор MQL5-кода: barabashkakvn





Принцип работы

Советник работает (открывает новые позиции) только в момент рождения нового бара.

Позиция открывается объемом Lots. Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлинг (Trailing Stop) можно отключать - для этого достаточно присвоить параметру "0.0".

Советник смотрит значение индикатора iWPR (Williams' Percent Range, %R) на баре #0. Продает в зоне перекупленности и покупает в зоне перепроданности. При этом, если разрешен контроль временного периода (параметр Use Timecontrol == true), настраивается временной интервал от Start hour до End hour.

При получении торгового сигнала можно закрывать позиции, противоположные сигналу: для этого параметр Use close opposite positions ставим в true.

EURUSD,M1, режим генерации тиков "Каждый каждый тик на основе реальных тиков"