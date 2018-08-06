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Forex Fraus M1 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Dmitriy Zaytsev
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Принцип работы
Советник работает (открывает новые позиции) только в момент рождения нового бара.
Позиция открывается объемом Lots. Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлинг (Trailing Stop) можно отключать - для этого достаточно присвоить параметру "0.0".
Советник смотрит значение индикатора iWPR (Williams' Percent Range, %R) на баре #0. Продает в зоне перекупленности и покупает в зоне перепроданности. При этом, если разрешен контроль временного периода (параметр Use Timecontrol == true), настраивается временной интервал от Start hour до End hour.
При получении торгового сигнала можно закрывать позиции, противоположные сигналу: для этого параметр Use close opposite positions ставим в true.
EURUSD,M1, режим генерации тиков "Каждый каждый тик на основе реальных тиков"
Индикатор UltraMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Nextbar
Советник не использует индикаторы. Только анализ цен Close на баре #1 и на заданном баре.
Индикатор, окрашивающий свечи, выходящие за пределы канала i-AnyRangeCldTail. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом.Custom Moving Average Inputs
Модификация индикатора "Custom Moving Average": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.