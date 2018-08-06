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Индикаторы

UltraMFI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1295
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
UltraMFI.mq5 (21.9 KB) просмотр
UltraMFI_HTF.mq5 (24.47 KB) просмотр
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Индикатор UltraMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора UltraMFI.ex5.

Рис.1. Индикатор UltraMFI_HTF

Рис.1. Индикатор UltraMFI_HTF

Nextbar Nextbar

Советник не использует индикаторы. Только анализ цен Close на баре #1 и на заданном баре.

AlterTrend AlterTrend

Индикатор делает пометки на свечах цветом в зависимости от направления тренда.

Forex Fraus M1 Forex Fraus M1

Советник по индикатору iWPR (Williams' Percent Range, %R) с контролем по времени работы.

i-AnyRangeCldTail_System i-AnyRangeCldTail_System

Индикатор, окрашивающий свечи, выходящие за пределы канала i-AnyRangeCldTail. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом.