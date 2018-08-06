Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Custom Moving Average Inputs - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1884
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Во входных параметрах добавлены два пункта: цвет линии (Color) и толщина линии (Width).
Вы, наверное, часто замечали, что если в эксперте есть обращение к индикатору Moving Average, то такой индикатор в визуальном режиме тестера отображается ТОЛЬКО красным цветом. Еще хуже ситуация, когда эксперт обращается не к одному, а сразу к трем индикаторам Moving Average: все три индикатора опять-таки отображаются красным цветом
, и визуально отличить один от другого очень трудно.
Чтобы решить вопрос с визуальным отображением индикаторов Moving Average в тестере стратегий, были добавлены два параметра: цвет линии и толщина линии. Соответственно, в советнике теперь нужно обращаться не к iMA, а к iCustom:
//--- create handle of the indicator iMA handle_iMA_First=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Moving Average Inputst", InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor,InpMAFirstWith,PRICE_CLOSE); //--- if the handle is not created if(handle_iMA_First==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
Теперь прямо из советника можно управлять цветом и толщиной индикатора:
Индикатор, окрашивающий свечи, выходящие за пределы канала i-AnyRangeCldTail. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом.Forex Fraus M1
Советник по индикатору iWPR (Williams' Percent Range, %R) с контролем по времени работы.
Модификация индикатора "Bulls Power": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.Custom Bears Power Inputs
Модификация индикатора "Bears Power": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.