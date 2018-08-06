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Индикаторы

Custom Moving Average Inputs - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
1884
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Во входных параметрах добавлены два пункта: цвет линии (Color) и толщина линии (Width).

Custom Moving Average Inputs

Вы, наверное, часто замечали, что если в эксперте есть обращение к индикатору Moving Average, то такой индикатор в визуальном режиме тестера отображается ТОЛЬКО красным цветом. Еще хуже ситуация, когда эксперт обращается не к одному, а сразу к трем индикаторам Moving Average: все три индикатора опять-таки отображаются красным цветом

Three MA in one color

, и визуально отличить один от другого очень трудно.

Чтобы решить вопрос с визуальным отображением индикаторов Moving Average в тестере стратегий, были добавлены два параметра: цвет линии и толщина линии. Соответственно, в советнике теперь нужно обращаться не к iMA, а к iCustom:

//--- create handle of the indicator iMA
   handle_iMA_First=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Custom Moving Average Inputst",
                            InpMAPeriodFirst,InpMAShiftFirst,InpMAMethodFirst,InpMAFirstColor,InpMAFirstWith,PRICE_CLOSE);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iMA_First==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

Теперь прямо из советника можно управлять цветом и толщиной индикатора:

Custom Moving Average Inputs on chart

i-AnyRangeCldTail_System i-AnyRangeCldTail_System

Индикатор, окрашивающий свечи, выходящие за пределы канала i-AnyRangeCldTail. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом.

Forex Fraus M1 Forex Fraus M1

Советник по индикатору iWPR (Williams' Percent Range, %R) с контролем по времени работы.

Custom Bulls Power Inputs Custom Bulls Power Inputs

Модификация индикатора "Bulls Power": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.

Custom Bears Power Inputs Custom Bears Power Inputs

Модификация индикатора "Bears Power": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии и толщину линии.