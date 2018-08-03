Торговая система на iMA (Moving Average, MA) с периодом усреднения 55 (период усреднения жестко прописан в коде, во входные параметры не вынесен).

Индикатор делает пометки на свечах цветом в зависимости от направления тренда.

Советник не использует индикаторы. Только анализ цен Close на баре #1 и на заданном баре.