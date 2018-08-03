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Индикаторы

i-AnyRangeCldTail - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1524
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Ким Игорь aka KimIV

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов с продлением сформированного за отмеченную в настройках сессию интервала до следующей сессии. Продление коридора отмечено штрихпунктирными линиями и изменением цвета фона.

Рис.1 Индикатор i-AnyRangeCldTail

Рис.1 Индикатор i-AnyRangeCldTail

i-AnyRangeCld i-AnyRangeCld

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.

55 MA 55 MA

Торговая система на iMA (Moving Average, MA) с периодом усреднения 55 (период усреднения жестко прописан в коде, во входные параметры не вынесен).

AlterTrend AlterTrend

Индикатор делает пометки на свечах цветом в зависимости от направления тренда.

Nextbar Nextbar

Советник не использует индикаторы. Только анализ цен Close на баре #1 и на заданном баре.