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i-AnyRangeCldTail - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Ким Игорь aka KimIV
Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов с продлением сформированного за отмеченную в настройках сессию интервала до следующей сессии. Продление коридора отмечено штрихпунктирными линиями и изменением цвета фона.
Рис.1 Индикатор i-AnyRangeCldTail
i-AnyRangeCld
Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.55 MA
Торговая система на iMA (Moving Average, MA) с периодом усреднения 55 (период усреднения жестко прописан в коде, во входные параметры не вынесен).
AlterTrend
Индикатор делает пометки на свечах цветом в зависимости от направления тренда.Nextbar
Советник не использует индикаторы. Только анализ цен Close на баре #1 и на заданном баре.