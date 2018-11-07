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Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA - индикатор для MetaTrader 5
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Для расчета индикатора Schaff Trend Cycle CD обычно используется сигнальной линии индикатора MACD, то есть экспоненциальная скользящая средняя (EMA) разницы двух экспоненциальных средних (EMA).
В этой версии для расчетов используется скользящая средняя, которая быстрее скользящей EMA (незапаздывающая MA), таким образом итоговая MACD получается быстрее, в результате чего Schaff Trend Cycle CD быстрее реагирует на изменения на рынке.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21788
Индикатор по сути является комбинацией двух значений: он показывает пересечение быстрой и медленной линии Zero Lag TEMA, это пересечение определяет текущий тренд на рынке.Ultra Trend - Zero Lag MA
Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую скользящую Zero Lag MA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения.
В этой версии индикатора Schaff Trend Cycle для расчетов используется скользящая средняя, которая быстрее скользящей EMA (незапаздывающая MA), таким образом итоговая MACD получается быстрее, в результате чего Schaff Trend Cycle быстрее реагирует на рыночные изменения.BB Stops JMA
Индикатор Bollinger Bands Stops, использующий для расчетов JMA (Jurik Moving Average).