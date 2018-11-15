这个指标实际上是两个数值的组合：它显示了快速和慢速 零延迟 TEMA 的交叉, 并且这个交叉确定当前市场的趋势。

因为零延迟 TEMA 是来自于一组快速品滚，这个指标对突然的市场变化反应很快。

备注: 它是一个独立的指标，它不需要任何其它指标就能正确工作。