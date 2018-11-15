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这个指标实际上是两个数值的组合：它显示了快速和慢速 零延迟 TEMA 的交叉, 并且这个交叉确定当前市场的趋势。
因为零延迟 TEMA 是来自于一组快速品滚，这个指标对突然的市场变化反应很快。
备注: 它是一个独立的指标，它不需要任何其它指标就能正确工作。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21789
Mikko 突破
Mikko 突破指标是基于对之前最高的最高价或者最低的最低价的突破。终极趋势 - 零延迟 MA
终极趋势指标使用了一个快速 (对市场变化反应快速) 的零延迟MA来做趋势的计算。
Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA
Schaff Trend Cycle CD （趋势循环聚合分离指标）通常是使用MACD的信号线计算的，也就是不同的EMA（指数移动平均）之差的EMA。Schaff Trend Cycle - 无延迟MA
这个版本的 Schaff Trend Cycle （Schaff 趋势循环）使用了比“EMA“ 快得多的移动平均 (NonLag MA) 来计算，这使结果中的 MACD 也更快，而 Schaff Trend Cycle 对市场变化也会有更快反应。