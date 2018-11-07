Для расчета индикатора Schaff Trend Cycle обычно используется MACD, то есть разница двух экспоненциальных средних (EMA).

В этой версии для расчетов используется скользящая средняя, которая быстрее скользящей EMA (незапаздывающая MA), таким образом итоговая MACD получается быстрее, в результате чего Schaff Trend Cycle быстрее реагирует на рыночные изменения.