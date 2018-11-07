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Schaff Trend Cycle - NonLag MA - индикатор для MetaTrader 5
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Для расчета индикатора Schaff Trend Cycle обычно используется MACD, то есть разница двух экспоненциальных средних (EMA).
В этой версии для расчетов используется скользящая средняя, которая быстрее скользящей EMA (незапаздывающая MA), таким образом итоговая MACD получается быстрее, в результате чего Schaff Trend Cycle быстрее реагирует на рыночные изменения.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21787
Для расчета индикатора Schaff Trend Cycle CD обычно используется сигнальной линии индикатора MACD, то есть экспоненциальная скользящая средняя (EMA) разницы двух экспоненциальных средних (EMA).Zero Lag TEMA Crosses
Индикатор по сути является комбинацией двух значений: он показывает пересечение быстрой и медленной линии Zero Lag TEMA, это пересечение определяет текущий тренд на рынке.
Индикатор Bollinger Bands Stops, использующий для расчетов JMA (Jurik Moving Average).Parabolic Weighted Velocity
В этой версии индикатора Jurik Velocity добавлена возможность изменять параметр силы "power" для скользящих средних, используемых для расчета скорости.