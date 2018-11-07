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Индикаторы

Schaff Trend Cycle - NonLag MA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(17)
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Для расчета индикатора Schaff Trend Cycle обычно используется MACD, то есть разница двух экспоненциальных средних (EMA).

В этой версии для расчетов используется скользящая средняя, которая быстрее скользящей EMA (незапаздывающая MA), таким образом итоговая MACD получается быстрее, в результате чего Schaff Trend Cycle быстрее реагирует на рыночные изменения.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21787

Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA

Для расчета индикатора Schaff Trend Cycle CD обычно используется сигнальной линии индикатора MACD, то есть экспоненциальная скользящая средняя (EMA) разницы двух экспоненциальных средних (EMA).

Zero Lag TEMA Crosses Zero Lag TEMA Crosses

Индикатор по сути является комбинацией двух значений: он показывает пересечение быстрой и медленной линии Zero Lag TEMA, это пересечение определяет текущий тренд на рынке.

BB Stops JMA BB Stops JMA

Индикатор Bollinger Bands Stops, использующий для расчетов JMA (Jurik Moving Average).

Parabolic Weighted Velocity Parabolic Weighted Velocity

В этой версии индикатора Jurik Velocity добавлена возможность изменять параметр силы "power" для скользящих средних, используемых для расчета скорости.