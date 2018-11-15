Schaff Trend Cycle CD （趋势循环聚合分离指标）通常是使用MACD的信号线计算的，也就是不同的EMA（指数移动平均）之差的EMA。

这个指标实际上是两个数值的组合: 它显示了快速和慢速零延迟TEMA的交叉，并且这个交叉确定了当前市场的趋势。