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Индикаторы

BB Stops JMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Широко известный индикатор BB Stops (Bollinger Bands Stops) с некоторыми дополнениями и адаптацией для использования в MetaTrader 5.

В этой версии для расчетов используется JMA (Jurik Moving Average).

Два основных способа использования индикатора BB Stops:

  • индикатор тренда
  • индикатор для расчета стоп-лоссов

В обоих случаях отображается "направление" текущей оценки рынка, а отображаемое в этой версии целевое значение (когда "направление" сменится) помогает принимать решения.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21761

Schaff Trend Cycle - NonLag MA Schaff Trend Cycle - NonLag MA

В этой версии индикатора Schaff Trend Cycle для расчетов используется скользящая средняя, которая быстрее скользящей EMA (незапаздывающая MA), таким образом итоговая MACD получается быстрее, в результате чего Schaff Trend Cycle быстрее реагирует на рыночные изменения.

Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA

Для расчета индикатора Schaff Trend Cycle CD обычно используется сигнальной линии индикатора MACD, то есть экспоненциальная скользящая средняя (EMA) разницы двух экспоненциальных средних (EMA).

Parabolic Weighted Velocity Parabolic Weighted Velocity

В этой версии индикатора Jurik Velocity добавлена возможность изменять параметр силы "power" для скользящих средних, используемых для расчета скорости.

Parabolic Weighted Moving Average Parabolic Weighted Moving Average

Вариант линейно взвешенной скользящей средней, в которой можно изменить весовые коэффициенты, при этом будет создана параболическая кривая.