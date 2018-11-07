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BB Stops JMA - индикатор для MetaTrader 5
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Широко известный индикатор BB Stops (Bollinger Bands Stops) с некоторыми дополнениями и адаптацией для использования в MetaTrader 5.
В этой версии для расчетов используется JMA (Jurik Moving Average).
Два основных способа использования индикатора BB Stops:
- индикатор тренда
- индикатор для расчета стоп-лоссов
В обоих случаях отображается "направление" текущей оценки рынка, а отображаемое в этой версии целевое значение (когда "направление" сменится) помогает принимать решения.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21761
В этой версии индикатора Schaff Trend Cycle для расчетов используется скользящая средняя, которая быстрее скользящей EMA (незапаздывающая MA), таким образом итоговая MACD получается быстрее, в результате чего Schaff Trend Cycle быстрее реагирует на рыночные изменения.Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA
Для расчета индикатора Schaff Trend Cycle CD обычно используется сигнальной линии индикатора MACD, то есть экспоненциальная скользящая средняя (EMA) разницы двух экспоненциальных средних (EMA).
В этой версии индикатора Jurik Velocity добавлена возможность изменять параметр силы "power" для скользящих средних, используемых для расчета скорости.Parabolic Weighted Moving Average
Вариант линейно взвешенной скользящей средней, в которой можно изменить весовые коэффициенты, при этом будет создана параболическая кривая.