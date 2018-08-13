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DLMv - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1472
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник получает сигналы от индикатора FX Fish 2MA
Сигналы на покупку (на рисунке Buy signals) - Fish ниже нуля и его пересекает Fish Aver.
Сигналы на продажу (на рисунке Sell signals) - Fish выше нуля и его пересекает Fish Aver.
Fish Aver Aver может использоваться или для более консервативного входа или в качестве сигнала выхода из позиции.
Входные параметры
- Lots - объём для позиций и для отложенных ордеров
- Stop Loss - Стоп Лосс
- Take Profit - Тейк Профит
- Trailing Stop - трейлинг
- Trailing Step - шаг трейлинга
- Maximum number of orders to open - максимально допустимое количество позиций и отложенных ордеров
- Distance between positions or distance to Limit order - расстояние между позициями или отступ от текущей цены для отложенных ордеров
- Use secure profit protection - разрешить/запретить защищать прибыль
- Secured profit: close all if profit is bigger than - размер защищаемой прибыли
- Number of positions to enable the account protection - минимальное количество позиций для начала работы защиты прибыли
- Use Equity protection - разрешить/запретить защиты средст
- Equity protection: percent of the account - процент защищаемых средств
- Use account money protection - разрешить/запретить защищать баланс
- Account money protection - размер защищаемого баланса
- Use trade on Friday - разрешить/запретить торговлю в пятницу
- Positions Time Live in seconds - время жизни позиции в секундах
- Reverse signals - разрешить/запретить переворот торговых сигналов
- Use Limit Orders - разрешить/запретить выставлять отложенные Limit ордера
- Close Opposite - разрешить/запретить закрывать позиции противоположные сигналу
- FX Fish 2MA: Calculate Period - индикатор FX Fish 2MA: период поиска минимумов, максимумов, в барах
- FX Fish 2MA: Calculate Price- индикатор FX Fish 2MA: тип цены для буфера Fish
- FX Fish 2MA: MA1period - индикатор FX Fish 2MA: - период усреднения для буфера Fish Aver
- FX Fish 2MA: MA2period - индикатор FX Fish 2MA: - период усреднения для буфера Fish Aver Aver
- Magic number - уникальный идентификатор эксперта
EURUSD, H1:
Russian20-hp1
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