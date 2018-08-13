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DLMv - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1472
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
\MQL5\Indicators\
FX Fish 2MA.mq5 (10.24 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
DLMv.mq5 (62.83 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиScriptor

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn


Советник получает сигналы от индикатора FX Fish 2MA

Сигналы на покупку (на рисунке Buy signals) - Fish ниже нуля и его пересекает Fish Aver.

Сигналы на продажу (на рисунке Sell signals) - Fish выше нуля и его пересекает Fish Aver.

Fish Aver Aver может использоваться или для более консервативного входа или в качестве сигнала выхода из позиции.

FX Fish 2MA

Входные параметры

  • Lots - объём для позиций и для отложенных ордеров
  • Stop Loss - Стоп Лосс
  • Take Profit - Тейк Профит
  • Trailing Stop - трейлинг
  • Trailing Step - шаг трейлинга
  • Maximum number of orders to open - максимально допустимое количество позиций и отложенных ордеров
  • Distance between positions or distance to Limit order - расстояние между позициями или отступ от текущей цены для отложенных ордеров
  • Use secure profit protection - разрешить/запретить защищать прибыль
  • Secured profit: close all if profit is bigger than - размер защищаемой прибыли
  • Number of positions to enable the account protection - минимальное количество позиций для начала работы защиты прибыли
  • Use Equity protection - разрешить/запретить защиты средст
  • Equity protection: percent of the account - процент защищаемых средств
  • Use account money protection - разрешить/запретить защищать баланс
  • Account money protection - размер защищаемого баланса
  • Use trade on Friday - разрешить/запретить торговлю в пятницу
  • Positions Time Live in seconds - время жизни позиции в секундах
  • Reverse signals - разрешить/запретить переворот торговых сигналов
  • Use Limit Orders - разрешить/запретить выставлять отложенные Limit ордера
  • Close Opposite - разрешить/запретить закрывать позиции противоположные сигналу
  • FX Fish 2MA: Calculate Period - индикатор FX Fish 2MA: период поиска минимумов, максимумов, в барах
  • FX Fish 2MA: Calculate Price- индикатор FX Fish 2MA: тип цены для буфера Fish
  • FX Fish 2MA: MA1period - индикатор FX Fish 2MA: - период усреднения для буфера Fish Aver
  • FX Fish 2MA: MA2period - индикатор FX Fish 2MA: - период усреднения для буфера Fish Aver Aver
  • Magic number - уникальный идентификатор эксперта

EURUSD, H1:

DLMv

Russian20-hp1 Russian20-hp1

Советник на индикаторах iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum).

Gordago EA Gordago EA

Советник на индикаторах iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator).

Flat Trend EA Flat Trend EA

Советник на базе индикатора FlatTrend. Возможно включение рабочего времени.

FlatTrend FlatTrend

Индикатор флета/тренда.