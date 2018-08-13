CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FlatTrend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3007
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиScriptor

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Индикатор определяет состояние рынка: флет или тренд.

Интерпретация цветовых буферов гистограммы при настройке "signal timeframe" PERIOD_CURRENT:

FlatTrend


Flat Trend EA Flat Trend EA

Советник на базе индикатора FlatTrend. Возможно включение рабочего времени.

DLMv DLMv

Торговая система по индикатору FX Fish 2MA

TrendManager_HTF TrendManager_HTF

Индикатор TrendManager с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XCCI_Histogram_Vol_Direct XCCI_Histogram_Vol_Direct

Индикатор XCCI_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах