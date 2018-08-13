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FlatTrend - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3007
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Индикатор определяет состояние рынка: флет или тренд.
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