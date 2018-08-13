Flat Trend EA

Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник использует индикатор FlatTrend:

Индикатор определяет состояние рынка: флет или тренд.

Интерпретация цветовых буферов гистограммы при настройке "signal timeframe" PERIOD_CURRENT:

Если включён флаг Use hour - тогда в промежутке от Start Hour до End Hour на баре #Current bar опрашивается индикатор FlatTrend. Если есть сигнал, то открываем позицию Buy или Sell. При этом сразу устанавливаем Стоп Лосс (если только параметр Stop Loss не равен "0.0") и Тейк Профит (если только параметр Take Profit не равен "0.0").

Трейлинг будет активирован, если параметр Trailing Stop не равен "0.0".

Тест на EURUSD, M15 при таких параметрах:











