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Flat Trend EA - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1739
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Flat Trend EA.mq5 (40.05 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
FlatTrend.mq5 (25.03 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеиScriptor

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник использует индикатор FlatTrend:

Индикатор определяет состояние рынка: флет или тренд.

Интерпретация цветовых буферов гистограммы при настройке "signal timeframe" PERIOD_CURRENT:

FlatTrend

Если включён флаг Use hour - тогда в промежутке от Start Hour до End Hour на баре #Current bar опрашивается индикатор FlatTrend. Если есть сигнал, то открываем позицию Buy или Sell. При этом сразу устанавливаем Стоп Лосс (если только параметр Stop Loss не равен "0.0") и Тейк Профит (если только параметр Take Profit не равен "0.0").

Трейлинг будет активирован, если параметр Trailing Stop не равен "0.0".

Тест на EURUSD, M15 при таких параметрах:

Flat Trend EA Optimization


Flat Trend EA

DLMv DLMv

Торговая система по индикатору FX Fish 2MA

Russian20-hp1 Russian20-hp1

Советник на индикаторах iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum).

FlatTrend FlatTrend

Индикатор флета/тренда.

TrendManager_HTF TrendManager_HTF

Индикатор TrendManager с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах