Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Flat Trend EA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1739
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник использует индикатор FlatTrend:
Индикатор определяет состояние рынка: флет или тренд.
Интерпретация цветовых буферов гистограммы при настройке "signal timeframe" PERIOD_CURRENT:
Если включён флаг Use hour - тогда в промежутке от Start Hour до End Hour на баре #Current bar опрашивается индикатор FlatTrend. Если есть сигнал, то открываем позицию Buy или Sell. При этом сразу устанавливаем Стоп Лосс (если только параметр Stop Loss не равен "0.0") и Тейк Профит (если только параметр Take Profit не равен "0.0").
Трейлинг будет активирован, если параметр Trailing Stop не равен "0.0".
Тест на EURUSD, M15 при таких параметрах:
Торговая система по индикатору FX Fish 2MARussian20-hp1
Советник на индикаторах iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum).
Индикатор флета/тренда.TrendManager_HTF
Индикатор TrendManager с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах