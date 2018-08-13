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Russian20-hp1 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник на трендовом индикаторе iMA (Moving Average, MA) и осцилляторе iMomentum (Momentum). Может работать как на каждом тике (Work on every tick = "true"), так и только в момент рождения нового бара (work on every tick = "false").
Параметр work timeframe устанавливает рабочий таймфрейм - таймфрейм на котором создаются индикаторы и с которого берутся значения цен закрытия бара.
Для позиций Buy и Sell можно выставлять Стоп Лосс (Stop Loss Buy, Stop Loss Sell) и Тейк Профит (Take Profit Buy, Take Profit Sell) отдельно. Если нужно отключить любой из этих параметров - просто присвойте этому параметру значение "0.0".
Торговые сигналы
Если нет открытых позиций, тогда можно проверять торговые сигналы на открытие:
- Сигнал для открытия BUY: (Close бара #0 > Moving Average на баре #0) И (Momentum на баре #0 >100.0) И (Close бара #0 > Close бара #1)
- Сигнал для открытия SELL: (Close бара #0 < Moving Average на баре #0) И (Momentum на баре #0 <100.0) И (Close бара #0 < Close бара #1)
Когда есть открытые позиции, проверяется возможность закрытия:
- Сигнал для закрытия BUY: (Momentum на баре #0 <100.0)
- Сигнал для закрытия SELL: (Momentum на баре #0 >100.0))
Результат оптимизации work on every tick и work timeframe для EURUSD записан в параметры советника по-умолчанию. Результат теста на EURUSD и параметрами по-умолчанию:
Советник на индикаторах iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator).JMA TRIX Log
Индикатор TRIX с использованием логарифма цены и JMA (скользящая средняя Юрика) для сглаживания вместо экспоненциальной скользящей средней.
Торговая система по индикатору FX Fish 2MAFlat Trend EA
Советник на базе индикатора FlatTrend. Возможно включение рабочего времени.