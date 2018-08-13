Russian20-hp1

Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник на трендовом индикаторе iMA (Moving Average, MA) и осцилляторе iMomentum (Momentum). Может работать как на каждом тике (Work on every tick = "true"), так и только в момент рождения нового бара (work on every tick = "false").

Параметр work timeframe устанавливает рабочий таймфрейм - таймфрейм на котором создаются индикаторы и с которого берутся значения цен закрытия бара.

Для позиций Buy и Sell можно выставлять Стоп Лосс (Stop Loss Buy, Stop Loss Sell) и Тейк Профит (Take Profit Buy, Take Profit Sell) отдельно. Если нужно отключить любой из этих параметров - просто присвойте этому параметру значение "0.0".





Торговые сигналы

Если нет открытых позиций, тогда можно проверять торговые сигналы на открытие:

Сигнал для открытия BUY: (Close бара #0 > Moving Average на баре #0) И (Momentum на баре #0 >100.0) И (Close бара #0 > Close бара #1)

Сигнал для открытия SELL: (Close бара #0 < Moving Average на баре #0) И (Momentum на баре #0 <100.0) И (Close бара #0 < Close бара #1)

Когда есть открытые позиции, проверяется возможность закрытия:

Сигнал для закрытия BUY: (Momentum на баре #0 <100.0)

Сигнал для закрытия SELL: (Momentum на баре #0 >100.0))

Результат оптимизации work on every tick и work timeframe для EURUSD записан в параметры советника по-умолчанию. Результат теста на EURUSD и параметрами по-умолчанию:







