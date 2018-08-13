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Russian20-hp1 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1533
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеиScriptor

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник на трендовом индикаторе iMA (Moving Average, MA) и осцилляторе iMomentum (Momentum). Может работать как на каждом тике (Work on every tick = "true"), так и только в момент рождения нового бара (work on every tick = "false").

Параметр work timeframe устанавливает рабочий таймфрейм - таймфрейм на котором создаются индикаторы и с которого берутся значения цен закрытия бара.

Для позиций Buy и Sell можно выставлять Стоп Лосс (Stop Loss BuyStop Loss Sell) и Тейк Профит (Take Profit Buy, Take Profit Sell) отдельно. Если нужно отключить любой из этих параметров - просто присвойте этому параметру значение "0.0".


Торговые сигналы

Если нет открытых позиций, тогда можно проверять торговые сигналы на открытие:

  • Сигнал для открытия BUY: (Close бара #0 > Moving Average на баре #0) И (Momentum на баре #0 >100.0) И (Close бара #0 > Close бара #1)
  • Сигнал для открытия SELL: (Close бара #0 < Moving Average на баре #0) И (Momentum на баре #0 <100.0) И (Close бара #0 < Close бара #1)

Когда есть открытые позиции, проверяется возможность закрытия:

  • Сигнал для закрытия BUY: (Momentum на баре #0 <100.0)
  • Сигнал для закрытия SELL: (Momentum на баре #0 >100.0))

Результат оптимизации work on every tick и work timeframe для EURUSD записан в параметры советника по-умолчанию. Результат теста на EURUSD и параметрами по-умолчанию:

Russian20-hp1


Gordago EA Gordago EA

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JMA TRIX Log JMA TRIX Log

Индикатор TRIX с использованием логарифма цены и JMA (скользящая средняя Юрика) для сглаживания вместо экспоненциальной скользящей средней.

DLMv DLMv

Торговая система по индикатору FX Fish 2MA

Flat Trend EA Flat Trend EA

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