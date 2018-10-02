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DLMv - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1839
- 等级:
-
- 已发布:
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思路来自: Scriptor
MQL5 代码作者: barabashkakvn
一款基于 FX Fish 2MA 指标的智能交易系统。
买入信号 - Fish 低于零且与 Fish Aver 交叉。
卖出信号 - Fish 高于零且与 Fish Aver 交叉。
Fish Aver Aver 可以用于更保守的入场，或持仓离场信号。
输入参数
- Lots - 开仓和挂单的交易量
- Stop Loss
- Take Profit
- Trailing Stop
- Trailing Step
- Maximum number of orders to open - 最大允许的持仓和挂单数量
- Distance between positions or distance to Limit order - 持仓之间的距离，或当前价格与挂单之间的距离
- Use secure profit protection - 启用/禁用利润保护
- Secured profit: close all if profit is bigger than - 保护利润的大小
- Number of positions to enable the account protection - 启用利润保护功能的最大持仓数
- Use Equity protection - 启用/禁用净值保护
- Equity protection: percent of the account - 净值保护的百分比
- Use account money protection - 启用/禁用余额保护
- Account money protection - 余额保护的金额
- Use trade on Friday - 启用/禁用周五交易
- Positions Time Live in seconds - 以秒为单位的生存周期
- Reverse signals - 启用/禁用交易信号的反转
- Use Limit Orders - 启用/禁用放置挂单
- Close Opposite - 启用/禁用依据相反信号平仓
- FX Fish 2MA: Calculate Period - FX Fish 2MA 参数：搜索最大值和最小值的周期，以柱线为单位
- FX Fish 2MA: Calculate Price- FX Fish 2MA 参数: Fish 缓存区的价格类型
- FX Fish 2MA: MA1period - FX Fish 2MA 参数: Fish Aver 缓存区的均化周期
- FX Fish 2MA: MA2period - Fish Aver Aver 缓存区的 FX Fish 2MA: 均化周期
- magic number - 独有的 EA 标识符
EURUSD, H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21771
i-AnyRange2Cld
两个任意时间间隔范围的指标。TrendManager
一款基于两条移动平均线之间差值的趋势指标。
Nextbar
此智能交易系统不使用任何指标。 它仅应用 #1 柱线和指定装修按的收盘价分析。i-AnyRangeCld
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