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EA

DLMv - MetaTrader 5EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1839
等级:
(13)
已发布:
\MQL5\Indicators\
FX Fish 2MA.mq5 (10.24 KB) 预览
\MQL5\Experts\
DLMv.mq5 (62.83 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路来自Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn


一款基于 FX Fish 2MA 指标的智能交易系统。

买入信号 - Fish 低于零且与 Fish Aver 交叉。

卖出信号 - Fish 高于零且与 Fish Aver 交叉。

Fish Aver Aver 可以用于更保守的入场，或持仓离场信号。

FX Fish 2MA

输入参数

  • Lots - 开仓和挂单的交易量
  • Stop Loss
  • Take Profit
  • Trailing Stop
  • Trailing Step
  • Maximum number of orders to open - 最大允许的持仓和挂单数量
  • Distance between positions or distance to Limit order - 持仓之间的距离，或当前价格与挂单之间的距离
  • Use secure profit protection - 启用/禁用利润保护
  • Secured profit: close all if profit is bigger than - 保护利润的大小
  • Number of positions to enable the account protection - 启用利润保护功能的最大持仓数
  • Use Equity protection - 启用/禁用净值保护
  • Equity protection: percent of the account - 净值保护的百分比
  • Use account money protection - 启用/禁用余额保护
  • Account money protection - 余额保护的金额
  • Use trade on Friday - 启用/禁用周五交易
  • Positions Time Live in seconds - 以秒为单位的生存周期
  • Reverse signals - 启用/禁用交易信号的反转
  • Use Limit Orders - 启用/禁用放置挂单
  • Close Opposite - 启用/禁用依据相反信号平仓
  • FX Fish 2MA: Calculate Period - FX Fish 2MA 参数：搜索最大值和最小值的周期，以柱线为单位
  • FX Fish 2MA: Calculate Price- FX Fish 2MA 参数: Fish 缓存区的价格类型
  • FX Fish 2MA: MA1period - FX Fish 2MA 参数: Fish Aver 缓存区的均化周期
  • FX Fish 2MA: MA2period - Fish Aver Aver 缓存区的 FX Fish 2MA: 均化周期
  • magic number - 独有的 EA 标识符

EURUSD, H1:

DLMv

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21771

i-AnyRange2Cld i-AnyRange2Cld

两个任意时间间隔范围的指标。

TrendManager TrendManager

一款基于两条移动平均线之间差值的趋势指标。

Nextbar Nextbar

此智能交易系统不使用任何指标。 它仅应用 #1 柱线和指定装修按的收盘价分析。

i-AnyRangeCld i-AnyRangeCld

一款任意时间间隔范围的指标。