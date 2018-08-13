Gordago EA

Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник на индикаторах iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator). Работает только в момент рождения нового бара (исключение: трейлинг - он работает на каждом тике).

Особенность этого советника:

можно указывать рабочий таймрфейм ( Work timeframe ) - основной таймрфейм на котором определяется момент рождения нового бара

) - основной таймрфейм на котором определяется момент рождения нового бара можно указывать таймфрейм индикатора MACD ( MACD: timeframe )

) можно указывать таймфрейм индикатора Stochastic ( Stochastic: timeframe )

) можно указывать различные Стоп Лосс и Тейк Профит для BUY и для SELL позиций

При определении торгового сигнала индикатор Stochastic дополнительно проверяется на уровни:

для BUY сигнала значение индикатора Stochastic на баре #0 должно быть меньше Stochastic level BUY

для SELL сигнала значение индикатора Stochastic на баре #0 должно быть больше Stochastic level SELL

Полная формула сигналов BUY:

(MACD #0 > MACD #1) И (MACD #1 < 0.0) И (Stochastic #0 < Stochastic level BUY) И (Stochastic #0 > Stochastic #1)

Полная формула сигналов SELL:

(MACD #0 < MACD #1) И (MACD #1 > 0.0) И (Stochastic #0 > Stochastic level SELL) И (Stochastic #0 < Stochastic #1)

Какие параметры нужно оптимизировать:





Для ускорения оптимизации можно оптимизировать в режиме "OHLC", но затем ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить в режиме "Каждый тик" или "Каждый тик на основе реальных тиков".

После оптимизации для USDJPY (кстати эти параметры вписаны в эксперт как параметры по-умолчанию) :







