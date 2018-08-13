CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Gordago EA - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1745
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиScriptor

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник на индикаторах iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator). Работает только в момент рождения нового бара (исключение: трейлинг - он работает на каждом тике).

Особенность этого советника:

  • можно указывать рабочий таймрфейм (Work timeframe) - основной таймрфейм на котором определяется момент рождения нового бара
  • можно указывать таймфрейм индикатора MACD (MACD: timeframe)
  • можно указывать таймфрейм индикатора Stochastic (Stochastic: timeframe)
  • можно указывать различные Стоп Лосс и Тейк Профит для BUY и для SELL позиций

При определении торгового сигнала индикатор Stochastic дополнительно проверяется на уровни: 

  • для BUY сигнала значение индикатора Stochastic на баре #0 должно быть меньше Stochastic level BUY
  • для SELL сигнала значение индикатора Stochastic на баре #0 должно быть больше Stochastic level SELL

Полная формула сигналов BUY:

(MACD #0 > MACD #1) И (MACD #1 < 0.0) И (Stochastic #0 < Stochastic level BUY) И (Stochastic #0 > Stochastic #1)

Полная формула сигналов SELL:

(MACD #0 < MACD #1) И (MACD #1 > 0.0) И (Stochastic #0 > Stochastic level SELL) И (Stochastic #0 < Stochastic #1)

Какие параметры нужно оптимизировать:

Gordago EA Optimization

Для ускорения оптимизации можно оптимизировать в режиме "OHLC", но затем ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить в режиме "Каждый тик" или "Каждый тик на основе реальных тиков".

После оптимизации для USDJPY (кстати эти параметры вписаны в эксперт как параметры по-умолчанию) :

Gordago EA


JMA TRIX Log JMA TRIX Log

Индикатор TRIX с использованием логарифма цены и JMA (скользящая средняя Юрика) для сглаживания вместо экспоненциальной скользящей средней.

T3 TRIX Log T3 TRIX Log

Индикатор TRIX с использованием логарифма цены и T3 для сглаживания вместо экспоненциальной скользящей средней.

Russian20-hp1 Russian20-hp1

Советник на индикаторах iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum).

DLMv DLMv

Торговая система по индикатору FX Fish 2MA