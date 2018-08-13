Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Gordago EA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1745
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник на индикаторах iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator). Работает только в момент рождения нового бара (исключение: трейлинг - он работает на каждом тике).
Особенность этого советника:
- можно указывать рабочий таймрфейм (Work timeframe) - основной таймрфейм на котором определяется момент рождения нового бара
- можно указывать таймфрейм индикатора MACD (MACD: timeframe)
- можно указывать таймфрейм индикатора Stochastic (Stochastic: timeframe)
- можно указывать различные Стоп Лосс и Тейк Профит для BUY и для SELL позиций
При определении торгового сигнала индикатор Stochastic дополнительно проверяется на уровни:
- для BUY сигнала значение индикатора Stochastic на баре #0 должно быть меньше Stochastic level BUY
- для SELL сигнала значение индикатора Stochastic на баре #0 должно быть больше Stochastic level SELL
Полная формула сигналов BUY:
(MACD #0 > MACD #1) И (MACD #1 < 0.0) И (Stochastic #0 < Stochastic level BUY) И (Stochastic #0 > Stochastic #1)
Полная формула сигналов SELL:
(MACD #0 < MACD #1) И (MACD #1 > 0.0) И (Stochastic #0 > Stochastic level SELL) И (Stochastic #0 < Stochastic #1)
Какие параметры нужно оптимизировать:
Для ускорения оптимизации можно оптимизировать в режиме "OHLC", но затем ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить в режиме "Каждый тик" или "Каждый тик на основе реальных тиков".
После оптимизации для USDJPY (кстати эти параметры вписаны в эксперт как параметры по-умолчанию) :
Индикатор TRIX с использованием логарифма цены и JMA (скользящая средняя Юрика) для сглаживания вместо экспоненциальной скользящей средней.T3 TRIX Log
Индикатор TRIX с использованием логарифма цены и T3 для сглаживания вместо экспоненциальной скользящей средней.
Советник на индикаторах iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum).DLMv
Торговая система по индикатору FX Fish 2MA