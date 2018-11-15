这个版本的 Schaff Trend Cycle （Schaff 趋势循环）使用了比“EMA“ 快得多的移动平均 (NonLag MA) 来计算，这使结果中的 MACD 也更快，而 Schaff Trend Cycle 对市场变化也会有更快反应。

Schaff Trend Cycle CD （趋势循环聚合分离指标）通常是使用MACD的信号线计算的，也就是不同的EMA（指数移动平均）之差的EMA。