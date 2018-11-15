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著名的 BB Stops (布林带止损) 指标，增加了功能以适应 MetaTrader 5 的使用。
这个版本中使用了 JMA (Jurik 移动平均) 来计算。
BB stops 主要有两种用法:
- 作为 “趋势” 指标。
- 作为用于止损目标的指标。
在每种用法中，都显示了估算的当前市场的“方向”，在这个版本中还显示了目标值（“方向”什么时候会改变），由于帮助做出决策。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21761
Schaff Trend Cycle - 无延迟MA
这个版本的 Schaff Trend Cycle （Schaff 趋势循环）使用了比“EMA“ 快得多的移动平均 (NonLag MA) 来计算，这使结果中的 MACD 也更快，而 Schaff Trend Cycle 对市场变化也会有更快反应。Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA
Schaff Trend Cycle CD （趋势循环聚合分离指标）通常是使用MACD的信号线计算的，也就是不同的EMA（指数移动平均）之差的EMA。
抛物线型加权速度
这个版本的 Jurik 速度指标扩展了原有版本，在速度计算中可以修改“来计算平均抛物线加权的移动平均
线性加权移动平均的一种变化，加权改为构成抛物线曲线。