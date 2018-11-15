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很少有人知道，我们所知的 Jurik Velocity 实际上是抛物线加权移动平均和线性加权移动平均的差。
这个版本扩展了原有版本，在速度计算中可以修改“power”来计算平均。Power 参数越大，当前价格的权重就越大 (移动平均就更快),Power 参数越小， 速度就越慢。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21758
BB Stops JMA
使用 JMA (Jurik 移动平均) 计算的布林带止损指标。Schaff Trend Cycle - 无延迟MA
这个版本的 Schaff Trend Cycle （Schaff 趋势循环）使用了比“EMA“ 快得多的移动平均 (NonLag MA) 来计算，这使结果中的 MACD 也更快，而 Schaff Trend Cycle 对市场变化也会有更快反应。
抛物线加权的移动平均
线性加权移动平均的一种变化，加权改为构成抛物线曲线。XIT 三条移动平均交叉
三条移动平均的交叉，在开启订单之前还有MACD信号的确认。更新于 2018年8月30日：