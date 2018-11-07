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Советники

XIT Three Moving Average Cross - эксперт для MetaTrader 5

Jeffrey West
Jeffrey West

Jeffrey West

3 кода 1 комментарий
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(26)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это простой, но довольно эффективный советник. Использует базовое пересечение трех скользящих средних, а также подтверждение от MACD перед открытием ордера.

Обновлено: 30.08.2018:

Довольно важное обновление. В советник добавлена функция мани-менеджмента на основе фиксированного риска в процентах. Также для расчета уровней стоп-лосс и тейк-профит используется диапазон ATR на основе выбранного периода.

Протестируйте советник, напишите, работает ли он. Буду благодарен, если поделитесь идеями функций, которые позволят улучшить работу эксперта.

Входные параметры



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21697

Parabolic Weighted Moving Average Parabolic Weighted Moving Average

Вариант линейно взвешенной скользящей средней, в которой можно изменить весовые коэффициенты, при этом будет создана параболическая кривая.

Parabolic Weighted Velocity Parabolic Weighted Velocity

В этой версии индикатора Jurik Velocity добавлена возможность изменять параметр силы "power" для скользящих средних, используемых для расчета скорости.

Optimal F for MQL5 (per Ralph Vince) Optimal F for MQL5 (per Ralph Vince)

Библиотека рассчитывает оптимальное F на основе среднего геометрического. Ральф Винс писал: "В реальной торговле размер проигрышей и выигрышей будут постоянно меняться. Поэтому формулы Келли не могут дать нам правильное оптимальное f". Я создал эту библиотеку для расчета оптимального f на основе среднего геометрического, используя формулы Винса.

Mikko Breakout Mikko Breakout

Индикатор Mikko Breakout основан на пробое предыдущего максимального максимума или минимального минимума.