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XIT Three Moving Average Cross - эксперт для MetaTrader 5
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Это простой, но довольно эффективный советник. Использует базовое пересечение трех скользящих средних, а также подтверждение от MACD перед открытием ордера.
Обновлено: 30.08.2018:
Довольно важное обновление. В советник добавлена функция мани-менеджмента на основе фиксированного риска в процентах. Также для расчета уровней стоп-лосс и тейк-профит используется диапазон ATR на основе выбранного периода.
Протестируйте советник, напишите, работает ли он. Буду благодарен, если поделитесь идеями функций, которые позволят улучшить работу эксперта.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21697
Вариант линейно взвешенной скользящей средней, в которой можно изменить весовые коэффициенты, при этом будет создана параболическая кривая.Parabolic Weighted Velocity
В этой версии индикатора Jurik Velocity добавлена возможность изменять параметр силы "power" для скользящих средних, используемых для расчета скорости.
Библиотека рассчитывает оптимальное F на основе среднего геометрического. Ральф Винс писал: "В реальной торговле размер проигрышей и выигрышей будут постоянно меняться. Поэтому формулы Келли не могут дать нам правильное оптимальное f". Я создал эту библиотеку для расчета оптимального f на основе среднего геометрического, используя формулы Винса.Mikko Breakout
Индикатор Mikko Breakout основан на пробое предыдущего максимального максимума или минимального минимума.