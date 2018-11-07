Это простой, но довольно эффективный советник. Использует базовое пересечение трех скользящих средних, а также подтверждение от MACD перед открытием ордера.

Обновлено: 30.08.2018:

Довольно важное обновление. В советник добавлена функция мани-менеджмента на основе фиксированного риска в процентах. Также для расчета уровней стоп-лосс и тейк-профит используется диапазон ATR на основе выбранного периода.

Протестируйте советник, напишите, работает ли он. Буду благодарен, если поделитесь идеями функций, которые позволят улучшить работу эксперта.











