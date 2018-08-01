Super SAR - сигнальный индикатор на основе SuperTrend и iSAR.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

Зеленые/красные стрелки (вход в позицию) устанавливаются после смены направления SAR, только если есть подтверждение от SuperTrend.

Серые стрелки (не входить в позицию/возможно закрыть существующую) устанавливаются после смены направления SAR при отсутствии подтверждения от SuperTrend.

Если используется Swing (Yes), стрелки устанавливаются (только вверх/вниз) при совпадении обоих критериев с учетом направления прошлого сигнала.