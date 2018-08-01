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Super_SAR - индикатор для MetaTrader 5
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Super SAR - сигнальный индикатор на основе SuperTrend и iSAR.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- SAR step - шаг Parabolic SAR;
- SAR max - максимум Parabolic SAR;
- ATR Period - период ATR для расчета SuperTrend;
- Multiplier - множитель линии SuperTrend (ближе/дальше от медианной цены);
- Swing - чередование сигналов (Yes/No);
- Show SAR - отображать Parabolic SAR (Yes/No).
Зеленые/красные стрелки (вход в позицию) устанавливаются после смены направления SAR, только если есть подтверждение от SuperTrend.
Серые стрелки (не входить в позицию/возможно закрыть существующую) устанавливаются после смены направления SAR при отсутствии подтверждения от SuperTrend.
Если используется Swing (Yes), стрелки устанавливаются (только вверх/вниз) при совпадении обоих критериев с учетом направления прошлого сигнала.
Рис.1. Super_SAR, Swing = No
Рис.2. Super_SAR, Swing = Yes
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