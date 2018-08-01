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Индикаторы

Super_SAR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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(19)
Опубликован:
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Super SAR - сигнальный индикатор на основе SuperTrend и iSAR.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • SAR step - шаг Parabolic SAR;
  • SAR max - максимум Parabolic SAR;
  • ATR Period - период ATR для расчета SuperTrend;
  • Multiplier - множитель линии SuperTrend (ближе/дальше от медианной цены);
  • Swing - чередование сигналов (Yes/No);
  • Show SAR - отображать Parabolic SAR (Yes/No).

Зеленые/красные стрелки (вход в позицию) устанавливаются после смены направления SAR, только если есть подтверждение от SuperTrend.

Серые стрелки (не входить в позицию/возможно закрыть существующую) устанавливаются после смены направления SAR при отсутствии подтверждения от SuperTrend.

Если используется Swing (Yes), стрелки устанавливаются (только вверх/вниз) при совпадении обоих критериев с учетом направления прошлого сигнала.

Индикатор SuperTrend не требуется - его данные рассчитываются индикатором самостоятельно.

Рис.1. Super_SAR, Swing = No

Рис.1. Super_SAR, Swing = No

Рис.2. Super_SAR, Swing = Yes

Рис.2. Super_SAR, Swing = Yes

Demand_Index Demand_Index

Индикатор Demand_Index (Индекс спроса), разработанный Джеймсом Сиббетом (James Sibbet), сочетает в себе цену и объем, часто является опережающим индикатором изменения цен.

SVE_ARSI SVE_ARSI

Индикатор SVE_ARSI (Sylvain Vervoort's Asymmetrical RSI) - асимметричный RSI Сильвена Верворта, описан в октябрьском выпуске 2008 года журнала "Stocks & Commodities".

Mirror_MA Mirror_MA

Индикатор Mirror MA - это две зеркально отображенные скользящие средние (прямая и обратная) в отдельном окне графика, рассчитываемые по разнице между двумя МА с разными данными расчета, и одна сигнальная линия, построенная по данным прямой скользящей средней.

Klinger_Oscillator Klinger_Oscillator

Индикатор Klinger Oscillator, разработанный Стивеном Клингером, используется для определения долгосрочных тенденций, но достаточно чувствителен к краткосрочным колебаниям, чтобы трейдер мог прогнозировать кратковременные развороты.