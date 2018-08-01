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Индикаторы

Mirror_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1664
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Опубликован:
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Индикатор Mirror MA - это две зеркально отображенные скользящие средние (прямая и обратная) в отдельном окне графика, рассчитываемые по разнице между двумя МА с разными данными расчета, и одна сигнальная линия, построенная по данным прямой скользящей средней.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • First MA period - период расчета прямой МА;
  • First MA method - метод расчета прямой МА;
  • First MA applied price - цена расчета прямой МА;
  • Second MA period - период расчета обратной МА;
  • Second MA method - метод расчета обратной МА;
  • Second MA applied price - цена расчета обратной МА;
  • Signal period - период расчета сигнальной линии;
  • Signal method - метод расчета сигнальной линии.

Расчет:

Direct = MA1-MA2,
Reverse = MA2-MA1
Signal = MA(Direct, Signal period, Signal method)

где:

MA1 = MA(First MA applied price, First MA period, First MA method)
MA2 = MA(Second MA applied price, Second MA period, Second MA method)
Если расчетные данные обеих МА совпадают (приводит к нулевой разнице между двумя МА), то будет выдано окно предупреждения с сообщением об ошибке, и индикатор завершит работу до изменения параметров (или любого одного) пользователем.

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