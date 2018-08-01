Индикатор Mirror MA - это две зеркально отображенные скользящие средние (прямая и обратная) в отдельном окне графика, рассчитываемые по разнице между двумя МА с разными данными расчета, и одна сигнальная линия, построенная по данным прямой скользящей средней.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

First MA period - период расчета прямой МА;

- период расчета прямой МА; First MA method - метод расчета прямой МА;

- метод расчета прямой МА; First MA applied price - цена расчета прямой МА;

- цена расчета прямой МА; Second MA period - период расчета обратной МА;

- период расчета обратной МА; Second MA method - метод расчета обратной МА;

- метод расчета обратной МА; Second MA applied price - цена расчета обратной МА;

- цена расчета обратной МА; Signal period - период расчета сигнальной линии;

- период расчета сигнальной линии; Signal method - метод расчета сигнальной линии.

Расчет: Direct = MA1-MA2,

Reverse = MA2-MA1

Signal = MA(Direct, Signal period, Signal method) где: MA1 = MA(First MA applied price, First MA period, First MA method)

MA2 = MA(Second MA applied price, Second MA period, Second MA method)

Если расчетные данные обеих МА совпадают (приводит к нулевой разнице между двумя МА), то будет выдано окно предупреждения с сообщением об ошибке, и индикатор завершит работу до изменения параметров (или любого одного) пользователем.