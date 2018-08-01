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Mirror_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Mirror MA - это две зеркально отображенные скользящие средние (прямая и обратная) в отдельном окне графика, рассчитываемые по разнице между двумя МА с разными данными расчета, и одна сигнальная линия, построенная по данным прямой скользящей средней.
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- First MA period - период расчета прямой МА;
- First MA method - метод расчета прямой МА;
- First MA applied price - цена расчета прямой МА;
- Second MA period - период расчета обратной МА;
- Second MA method - метод расчета обратной МА;
- Second MA applied price - цена расчета обратной МА;
- Signal period - период расчета сигнальной линии;
- Signal method - метод расчета сигнальной линии.
Расчет:
Reverse = MA2-MA1
Signal = MA(Direct, Signal period, Signal method)
где:
MA2 = MA(Second MA applied price, Second MA period, Second MA method)
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