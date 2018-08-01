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Demand_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Demand_Index (Индекс спроса), разработанный Джеймсом Сиббетом (James Sibbet), сочетает в себе цену и объем, часто является опережающим индикатором изменения цен.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Дж. Сиббет определил шесть "правил" для индекса спроса:
- Дивергенция между индексом спроса и ценой сигнализирует о предстоящем развороте цен;
- Цена часто достигает новых максимумов после экстремального пика индекса спроса (индекс выступает в качестве опережающего индикатора);
- Высокая цена с более низким пиком индекса спроса обычно совпадают с важной вершиной (индекс выступает в качестве подтверждающего индикатора);
- Индекс спроса, пробивающий уровень нуля, указывает на изменение тренда (индекс выступает в качестве подтверждающего индикатора с задержкой);
- Если индекс спроса постоянно колеблется около нуля, значит текущая ценовая тенденция имеет слабый потенциал и не продлится долго;
- Значительное долгосрочное расхождение между ценами и индексом спроса указывает на важную вершину или основание рынка.
Индикатор SVE_ARSI (Sylvain Vervoort's Asymmetrical RSI) - асимметричный RSI Сильвена Верворта, описан в октябрьском выпуске 2008 года журнала "Stocks & Commodities".TD_I
Индикатор TD_I (Thomas DeMark Indicator) - модифицированная версия стандартного индикатора DeMarker Томаса Демарка (Thomas R. DeMark).
Super SAR - сигнальный индикатор на основе SuperTrend и iSAR.Mirror_MA
Индикатор Mirror MA - это две зеркально отображенные скользящие средние (прямая и обратная) в отдельном окне графика, рассчитываемые по разнице между двумя МА с разными данными расчета, и одна сигнальная линия, построенная по данным прямой скользящей средней.