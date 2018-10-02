超级 SAR 是基于 SuperTrend 和 iSAR 的信号指标。

它有六个输入参数：

SAR step - 抛物线 SAR 步幅;

- 抛物线 SAR 步幅; SAR max - 抛物线 SAR 的最大值;

- 抛物线 SAR 的最大值; ATR Period - 计算 SuperTrend 的 ATR 周期;

- 计算 SuperTrend 的 ATR 周期; Multiplier - SuperTrend 指示线乘数（将其设置为接近/远离中位数价格）;

- SuperTrend 指示线乘数（将其设置为接近/远离中位数价格）; Swing - 信号轮替 (Yes/No);

- 信号轮替 (Yes/No); Show SAR - 是否显示抛物线 SAR (Yes/No)。

如果有来自 SuperTrend 的确认，绿色/红色 箭头（入场开仓）会在 SAR 位置发生变化后出现。 如果没有来自 SuperTrend 的确认，灰色 箭头 (无入场/可平仓) 会在 SAR 方向变化后出现。 如果使用 Swing (Yes)，考虑到之前的信号方向，箭头 (仅向上/向下) 会在两者均满足时出现。

操作不需要 SuperTrend 指标 - 其值由指标自行计算。

图例 1. Super_SAR, Swing = No

图例 2. Super_SAR, Swing = Yes