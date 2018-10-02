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超级 SAR 是基于 SuperTrend 和 iSAR 的信号指标。
它有六个输入参数：
- SAR step - 抛物线 SAR 步幅;
- SAR max - 抛物线 SAR 的最大值;
- ATR Period - 计算 SuperTrend 的 ATR 周期;
- Multiplier - SuperTrend 指示线乘数（将其设置为接近/远离中位数价格）;
- Swing - 信号轮替 (Yes/No);
- Show SAR - 是否显示抛物线 SAR (Yes/No)。
如果有来自 SuperTrend 的确认，绿色/红色 箭头（入场开仓）会在 SAR 位置发生变化后出现。
如果没有来自 SuperTrend 的确认，灰色 箭头 (无入场/可平仓) 会在 SAR 方向变化后出现。
如果使用 Swing (Yes)，考虑到之前的信号方向，箭头 (仅向上/向下) 会在两者均满足时出现。
操作不需要 SuperTrend 指标 - 其值由指标自行计算。
图例 1. Super_SAR, Swing = No
图例 2. Super_SAR, Swing = Yes
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21737
均线上下
一款基于 iMA（移动平均线，MA）指标的智能交易系统。Mirror_MA
镜像均线指标在单独的图表窗口中绘制两条镜像移动平均值，两条均线基于不同计算数据之间的差值，一条信号线直接基于移动平均数据计算。
ChandelierExit_Candle
Chandelier Exit 指标实现为一系列烛条Demand_Index
由 James Sibbet 开发的 Demand_Index 指标结合了价格和交易量，通常被认为是价格变化的领先指标。