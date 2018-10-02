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Super_SAR - MetaTrader 5脚本

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Super_SAR.mq5 (18.34 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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超级 SAR 是基于 SuperTrendiSAR 的信号指标。

它有六个输入参数：

  • SAR step - 抛物线 SAR 步幅;
  • SAR max - 抛物线 SAR 的最大值;
  • ATR Period - 计算 SuperTrend 的 ATR 周期;
  • Multiplier - SuperTrend 指示线乘数（将其设置为接近/远离中位数价格）;
  • Swing - 信号轮替 (Yes/No);
  • Show SAR - 是否显示抛物线 SAR (Yes/No)。

如果有来自 SuperTrend 的确认，绿色/红色 箭头（入场开仓）会在 SAR 位置发生变化后出现。

如果没有来自 SuperTrend 的确认，灰色 箭头 (无入场/可平仓) 会在 SAR 方向变化后出现。

如果使用 Swing (Yes)，考虑到之前的信号方向，箭头 (仅向上/向下) 会在两者均满足时出现。

操作不需要 SuperTrend 指标 - 其值由指标自行计算。

图例 1. Super_SAR, Swing = No

图例 1. Super_SAR, Swing = No

图例 2. Super_SAR, Swing = Yes

图例 2. Super_SAR, Swing = Yes

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21737

均线上下 均线上下

一款基于 iMA（移动平均线，MA）指标的智能交易系统。

Mirror_MA Mirror_MA

镜像均线指标在单独的图表窗口中绘制两条镜像移动平均值，两条均线基于不同计算数据之间的差值，一条信号线直接基于移动平均数据计算。

ChandelierExit_Candle ChandelierExit_Candle

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Demand_Index Demand_Index

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