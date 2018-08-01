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Индикаторы

Klinger_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор Klinger Oscillator, разработанный Стивеном Клингером, используется для определения долгосрочных тенденций, но достаточно чувствителен к краткосрочным колебаниям, чтобы трейдер мог прогнозировать кратковременные развороты.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Fast period - период быстрой МА для расчета осциллятора;
  • Slow period - период медленной МА для расчета осциллятора;
  • Signal period - период расчета сигнальной линии.

Сигнальная линия (13-периодное скользящая средняя) используется для принятия решений о сделках при пересечении линии осциллятора.

Осциллятор Клингера также отображает дивергенции, когда цена и объем не подтверждают направление движения. Считается бычьим сигналом, когда значение индикатора движется вверх, а цена продолжает падать. Для подтверждения разворота необходимо использовать другие инструменты, такие как линии тренда, скользящие средние и другие индикаторы.

Mirror_MA Mirror_MA

Индикатор Mirror MA - это две зеркально отображенные скользящие средние (прямая и обратная) в отдельном окне графика, рассчитываемые по разнице между двумя МА с разными данными расчета, и одна сигнальная линия, построенная по данным прямой скользящей средней.

Super_SAR Super_SAR

Super SAR - сигнальный индикатор на основе SuperTrend и iSAR.

Dynamic_Trend Dynamic_Trend

Сигнальный индикатор Dynamic Trend рисует двухцветную линию направления тренда и выставляет сигнальные указатели.

Dinapoli_Preferred_Stochastic Dinapoli_Preferred_Stochastic

Индикатор Dinapoli Preferred Stochastic использует отличный от стандартного стохастика метод сглаживания, описанный Джо ДиНаполи.