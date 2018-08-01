Индикатор Klinger Oscillator, разработанный Стивеном Клингером, используется для определения долгосрочных тенденций, но достаточно чувствителен к краткосрочным колебаниям, чтобы трейдер мог прогнозировать кратковременные развороты.

Имеет три настраиваемых параметра:

Сигнальная линия (13-периодное скользящая средняя) используется для принятия решений о сделках при пересечении линии осциллятора.

Осциллятор Клингера также отображает дивергенции, когда цена и объем не подтверждают направление движения. Считается бычьим сигналом, когда значение индикатора движется вверх, а цена продолжает падать. Для подтверждения разворота необходимо использовать другие инструменты, такие как линии тренда, скользящие средние и другие индикаторы.