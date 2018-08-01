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SVE_ARSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SVE_ARSI (Sylvain Vervoort's Asymmetrical RSI) - асимметричный RSI Сильвена Верворта, описан в октябрьском выпуске 2008 года журнала "Stocks & Commodities".
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Расчет:
ARSI = 100.0 - 100.0 / (1.0 + RS)
где:
RS = UpMove / DnMove
- Если up = 0: UpMove = 0.
- Если up = 1: UpMove = Up.
- Иначе UpMove = AvgUp.
- Если dn = 0: DnMove = 0.
- Если dn = 1: DnMove = Dn.
- Иначе: DnMove = AvgDn.
AvgUp = EMA(Up, 2*Period-1)
AvgDn = EMA(Dn, 2*Period-1)
AvgDn = EMA(Dn, 2*Period-1)
Up = Max(ROC,0)
Dn = Abs(Min(ROC,0))
Dn = Abs(Min(ROC,0))
ROC = Applied price - PrevApplied price
up = Floor(AvgUpCnt * Period + 0.5)
dn = Period - up
AvgUpCnt = SMA(UpCnt, Period)
dn = Period - up
AvgUpCnt = SMA(UpCnt, Period)
- Если ROC < 0, UpCnt = 0.
- Иначе: UpCnt = 1.
AvgUp = EMA(Up, 2*Period-1)
AvgDn = EMA(Dn, 2*Period-1)
AvgDn = EMA(Dn, 2*Period-1)
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