Индикатор Silence отображает в отдельном окне агрессивность (скорость изменения цены, синяя линия) и волатильность (красная линия).

Индикатор Demand_Index (Индекс спроса), разработанный Джеймсом Сиббетом (James Sibbet), сочетает в себе цену и объем, часто является опережающим индикатором изменения цен.

Super SAR - сигнальный индикатор на основе SuperTrend и iSAR.