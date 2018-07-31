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ColorXPWMA_Digit_StDev - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorXPWMA_Digit с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора ColorXPWMA_Digit находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы:
- Слабый - нет цветных точек;
- Средний - маленькие цветные точки;
- Сильный - большие цветные точки.
Индикатор ColorXPWMA_Digit_StDev использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которым было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор ColorXPWMA_Digit_StDev
WMAO (Wilders Moving Average Oscillator) - осциллятор на основе скользящей средней Уэллса Уайлдера.YABSI
Сигнальный индикатор YABSI. Отображает на графике цены сигнальные метки на покупку и на продажу.
Индикатор ColorXPWMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Trading_Channel_Index_HTF
Индикатор Trading_Channel_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.