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ColorXPWMA_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorXPWMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorXPWMA_Digit.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorXPWMA_Digit_HTF
ColorXPWMA_Digit_StDev
Индикатор ColorXPWMA_Digit с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.WMAO
WMAO (Wilders Moving Average Oscillator) - осциллятор на основе скользящей средней Уэллса Уайлдера.
Trading_Channel_Index_HTF
Индикатор Trading_Channel_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Trend_Intensity_Index_HTF
Индикатор Trend_Intensity_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.