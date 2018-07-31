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YABSI - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнальный индикатор YABSI. Отображает на графике цены сигнальные метки на покупку и на продажу.
Имеет один параметр:
- Show price typical - отображать линию типичной цены, по которой происходит расчет (Yes/No).
Расчет:
- Если (Close[1] < High и PriceTypical[2] < Close[1]) или PriceTypical[3] < Close[1]: сигнал на продажу.
- Если (Close[1] > Low и PriceTypical[2] > Close[1]) или PriceTypical[3] > Close[1]: сигнал на покупку.
Стоит отметить, что для исключения ложных входов следует фильтровать сигналы при помощи индикаторов направления, осцилляторов и уровней перекупленности/перепроданности или поддержки/сопротивления.
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