请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorXPWMA_Digit_StDev - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1079
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
ColorXPWMA_Digit 指标附带趋势强度指示，彩色点基于标准偏差算法。
如果 ColorXPWMA_Digit 指标的标准偏差在 dK1 和 dK2 参数值之间，则移动平均线上会出现一个小的彩色圆点。 其颜色与当前的趋势方向相对应。
input double dK1=1.5; // 平方律滤波器系数1 input double dK2=2.5; // 平方律滤波器系数2
如果标准偏差高于 dK2 输入参数值，则圆点的尺寸增加。 因此，我们得到 3 个趋势强度指示等级。
- Weak — 无圆点;
- Medium — 彩色小圆点;
- Strong — 彩色大圆点。
ColorXPWMA_Digit_StDev 指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 CJJMA 类（将其复制到<终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在文章“无需附加缓冲区计算中间平均价格序列”中详细描述了类的使用。
图例 1. 指标 ColorXPWMA_Digit_StDev
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21718
Dinapoli_Preferred_Stochastic
Dinapoli 首选随机指标使用 Joe DiNapoli 描述的平滑方法，它与标准随机指标不同。DHLPBO
指标 DHLPBO（动态高/低百分比带覆盖）。 与 DHLBO 不同，DHLBO 显示基于范围的高点/低点计算的两条波带，该指标在整个范围内按一定百分比不断地将通道宽度缩窄。
ColorXPWMA_Digit_HTF
ColorXPWMA_Digit 指标，可在输入参数种更改时间帧。Trading_Channel_Index_HTF
Trading_Channel_Index 指标，可在输入参数种更改时间帧。