ColorXPWMA_Digit 指标附带趋势强度指示，彩色点基于标准偏差算法。

如果 ColorXPWMA_Digit 指标的标准偏差在 dK1 和 dK2 参数值之间，则移动平均线上会出现一个小的彩色圆点。 其颜色与当前的趋势方向相对应。

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

如果标准偏差高于 dK2 输入参数值，则圆点的尺寸增加。 因此，我们得到 3 个趋势强度指示等级。

Weak — 无圆点; Medium — 彩色小圆点; Strong — 彩色大圆点。

ColorXPWMA_Digit_StDev 指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 CJJMA 类（将其复制到<终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在文章“无需附加缓冲区计算中间平均价格序列”中详细描述了类的使用。

图例 1. 指标 ColorXPWMA_Digit_StDev