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WMAO - индикатор для MetaTrader 5
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WMAO (Wilders Moving Average Oscillator) - осциллятор на основе скользящей средней Уэллса Уайлдера.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Fast WMA period - период расчета быстрой WMA;
- Slow WMA period - период расчета медленной WMA;
- WMA applied price - цена расчета обеих WMA.
Расчет:
WMAO = FastWMA - SlowWMA
где:
FastWMA = WMA(WMA applied price, Fast WMA period)
SlowWMA = WMA(WMA applied price, Slow WMA period)
WMA = Wilders Moving Average
SlowWMA = WMA(WMA applied price, Slow WMA period)
WMA = Wilders Moving Average
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