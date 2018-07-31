CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

WMAO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1395
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

WMAO (Wilders Moving Average Oscillator) - осциллятор на основе скользящей средней Уэллса Уайлдера.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Fast WMA period - период расчета быстрой WMA;
  • Slow WMA period - период расчета медленной WMA;
  • WMA applied price - цена расчета обеих WMA.

Расчет:

WMAO = FastWMA - SlowWMA

где:

FastWMA = WMA(WMA applied price, Fast WMA period)
SlowWMA = WMA(WMA applied price, Slow WMA period)
WMA = Wilders Moving Average

YABSI YABSI

Сигнальный индикатор YABSI. Отображает на графике цены сигнальные метки на покупку и на продажу.

STPMT STPMT

Индикатор STPMT (Medium Term Weighted Stochastics) - среднесрочный взвешенный стохастик.

ColorXPWMA_Digit_StDev ColorXPWMA_Digit_StDev

Индикатор ColorXPWMA_Digit с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

ColorXPWMA_Digit_HTF ColorXPWMA_Digit_HTF

Индикатор ColorXPWMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.