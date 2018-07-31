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Индикаторы

Trading_Channel_Index_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1278
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Trading_Channel_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Trading_Channel_Index.ex5.

Рис.1. Индикатор Trading_Channel_Index_HTF

Рис.1. Индикатор Trading_Channel_Index_HTF

ColorXPWMA_Digit_HTF ColorXPWMA_Digit_HTF

Индикатор ColorXPWMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorXPWMA_Digit_StDev ColorXPWMA_Digit_StDev

Индикатор ColorXPWMA_Digit с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Trend_Intensity_Index_HTF Trend_Intensity_Index_HTF

Индикатор Trend_Intensity_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора ColorXPWMA_Digit с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.