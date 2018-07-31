Индикатор STPMT (Medium Term Weighted Stochastics) - среднесрочный взвешенный стохастик.

Имеет двадцать шесть настраиваемых параметров, из которых 24 параметра - четыре одинотипных блока установки параметров по шесть входных значений для каждого из четырех используемых для расчета стохастиков:

Расчет:

STPMT = (Stoch 1 Weight * St1 + Stoch 2 Weight * St2 + Stoch 3 Weight * St3 + Stoch 4 Weight * St4) / SumWeight

где:

SumWeight = Stochastic 1 Weight+Stochastic 2 Weight+Stochastic 3 Weight+Stochastic 4 Weight

St1 = Stochastic(Stoch 1 Price field, Stoch 1 %K period, Stoch 1 %D period, Stoch 1 Slowing, Stoch 1 Method)

St2 = Stochastic(Stoch 2 Price field, Stoch 2 %K period, Stoch 2 %D period, Stoch 2 Slowing, Stoch 2 Method)

St3 = Stochastic(Stoch 3 Price field, Stoch 3 %K period, Stoch 3 %D period, Stoch 3 Slowing, Stoch 3 Method)

St4 = Stochastic(Stoch 4 Price field, Stoch 4 %K period, Stoch 4 %D period, Stoch 4 Slowing, Stoch 4 Method)