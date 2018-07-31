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STPMT - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор STPMT (Medium Term Weighted Stochastics) - среднесрочный взвешенный стохастик.
Имеет двадцать шесть настраиваемых параметров, из которых 24 параметра - четыре одинотипных блока установки параметров по шесть входных значений для каждого из четырех используемых для расчета стохастиков:
- Stochastic N %K period - период линии K стохастика N;
- Stochastic N %D period - период линии D стохастика N;
- Stochastic N Slowing - период замедления стохастика N;
- Stochastic N Method - метод расчета стохастика N;
- Stochastic N Price field - тип цен расчета стохастика N;
- Stochastic N Weight - значение веса стохастика N;
- ...
- Signal line period - период сигнальной линии;
- Show components - отображать данные расчетных стохастиков.
Расчет:
STPMT = (Stoch 1 Weight * St1 + Stoch 2 Weight * St2 + Stoch 3 Weight * St3 + Stoch 4 Weight * St4) / SumWeight
где:
SumWeight = Stochastic 1 Weight+Stochastic 2 Weight+Stochastic 3 Weight+Stochastic 4 Weight
St1 = Stochastic(Stoch 1 Price field, Stoch 1 %K period, Stoch 1 %D period, Stoch 1 Slowing, Stoch 1 Method)
St2 = Stochastic(Stoch 2 Price field, Stoch 2 %K period, Stoch 2 %D period, Stoch 2 Slowing, Stoch 2 Method)
St3 = Stochastic(Stoch 3 Price field, Stoch 3 %K period, Stoch 3 %D period, Stoch 3 Slowing, Stoch 3 Method)
St4 = Stochastic(Stoch 4 Price field, Stoch 4 %K period, Stoch 4 %D period, Stoch 4 Slowing, Stoch 4 Method)
St2 = Stochastic(Stoch 2 Price field, Stoch 2 %K period, Stoch 2 %D period, Stoch 2 Slowing, Stoch 2 Method)
St3 = Stochastic(Stoch 3 Price field, Stoch 3 %K period, Stoch 3 %D period, Stoch 3 Slowing, Stoch 3 Method)
St4 = Stochastic(Stoch 4 Price field, Stoch 4 %K period, Stoch 4 %D period, Stoch 4 Slowing, Stoch 4 Method)
Рис.1. Medium Term Weighted Stochastics
Рис.2. Medium Term Weighted Stochastics + данные расчетных стохастиков
Twiggs_Money_Flow
Twiggs Money Flow - индикатор Коллина Твиггса, использует для расчетов скользящую среднюю Уэллса Уайлдера.WMA
Индикатор WMA (Wilders Smoothing Average) - скользящая средняя Уэллса Уайлдера.