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Индикаторы

STPMT - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Опубликован:
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Индикатор STPMT (Medium Term Weighted Stochastics) - среднесрочный взвешенный стохастик.

Имеет двадцать шесть настраиваемых параметров, из которых 24 параметра - четыре одинотипных блока установки параметров по шесть входных значений для каждого из четырех используемых для расчета стохастиков:

  • Stochastic N %K period - период линии K стохастика N;
  • Stochastic N %D period - период линии D стохастика N;
  • Stochastic N Slowing - период замедления стохастика N;
  • Stochastic N Method - метод расчета стохастика N;
  • Stochastic N Price field - тип цен расчета стохастика N;
  • Stochastic N Weight - значение веса стохастика N;
  • ...
  • Signal line period - период сигнальной линии;
  • Show components - отображать данные расчетных стохастиков.

Расчет:

STPMT = (Stoch 1 Weight * St1 + Stoch 2 Weight * St2 + Stoch 3 Weight * St3 + Stoch 4 Weight * St4) / SumWeight

где:

SumWeight = Stochastic 1 Weight+Stochastic 2 Weight+Stochastic 3 Weight+Stochastic 4 Weight
St1 = Stochastic(Stoch 1 Price field, Stoch 1 %K period, Stoch 1 %D period, Stoch 1 Slowing, Stoch 1 Method)
St2 = Stochastic(Stoch 2 Price field, Stoch 2 %K period, Stoch 2 %D period, Stoch 2 Slowing, Stoch 2 Method)
St3 = Stochastic(Stoch 3 Price field, Stoch 3 %K period, Stoch 3 %D period, Stoch 3 Slowing, Stoch 3 Method)
St4 = Stochastic(Stoch 4 Price field, Stoch 4 %K period, Stoch 4 %D period, Stoch 4 Slowing, Stoch 4 Method)

Рис.1. Medium Term Weighted Stochastics

Рис.1. Medium Term Weighted Stochastics

Рис.2. Medium Term Weighted Stochastics + данные расчетных стохастиков

Рис.2. Medium Term Weighted Stochastics + данные расчетных стохастиков

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