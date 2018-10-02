信号和信息指标 Williams Thrust， 基于两个不同周期和均值的威廉姆斯百分比范围指标。

一款信号指标 YABSI。 它在价格图表上显示买入和卖出标签。

Twiggs 资金流是一款由 Colin Twiggs 开发的指标，它使用 Welles Wilder 的移动平均线。