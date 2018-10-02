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WMAO - MetaTrader 5脚本

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WMAO.mq5 (12.16 KB) 预览
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WMAO（Wilder 的移动平均振荡器）- 一款基于 Welles Wilder 移动平均线的振荡器

指标有三个输入参数:

  • Fast WMA period - 快速 WMA 计算周期;
  • Slow WMA period - 慢速 WMA 计算周期;
  • WMA applied price - 用于计算两个 WMA 的价格。

计算:

WMAO = FastWMA - SlowWMA

其中:

FastWMA = WMA(WMA applied price, Fast WMA period)
SlowWMA = WMA(WMA applied price, Slow WMA period)
WMA = Wilders Moving Average

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21685

WMA WMA

Wilder 的平滑均值（WMA）指标。

Williams_Thrust Williams_Thrust

信号和信息指标 Williams Thrust， 基于两个不同周期和均值的威廉姆斯百分比范围指标。

YABSI YABSI

一款信号指标 YABSI。 它在价格图表上显示买入和卖出标签。

Twiggs_Money_Flow Twiggs_Money_Flow

Twiggs 资金流是一款由 Colin Twiggs 开发的指标，它使用 Welles Wilder 的移动平均线。