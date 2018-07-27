Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trend_Intensity_Index - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Nikolay KositsinВ мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
- Просмотров:
- 1449
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Осциллятор Trend Intensity Index в виде цветной гистограммы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор Trend_Intensity_Index
Сглаженный мувинг PWMA с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков в цветном виде.SilverTrend_HTF
Индикатор SilverTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов XWAMI в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.Trading_Channel_Index
Осциллятор Trading Channel Index в виде цветной гистограммы.