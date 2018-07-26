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SilverTrend_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SilverTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора SilverTrend.ex5.
В индикаторе использована подача алертов и отправка Push и почтовых сообщений с индикатора SilverTrend.
Рис.1. Индикатор SilverTrend_HTF
Индикатор BrainTrend2_V2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF
Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Сглаженный мувинг PWMA с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков в цветном виде.Trend_Intensity_Index
Осциллятор Trend Intensity Index в виде цветной гистограммы.