Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор BrainTrend2_V2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Сглаженный мувинг PWMA с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков в цветном виде.

Осциллятор Trend Intensity Index в виде цветной гистограммы.