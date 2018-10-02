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Trend_Intensity_Index - MetaTrader 5脚本

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发布者:
Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
Trend_Intensity_Index.mq5 (19.68 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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趋势密集指数 振荡器显示为颜色直方图。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 类库的详细说明卡参阅文献 无需额外缓冲区过渡计算平均价格序列

图例 1. Trend_Intensity_Index 指数

图例 1. Trend_Intensity_Index 指数

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21670

ColorXPWMA_Digit ColorXPWMA_Digit

彩色平滑的 PWMA，价格标签显示最新值，可将指标级别舍入到所需的位数。

ROCX ROCX

ROCX 是一款改编后的 ROC（变化率）指标，显示绝对或相对价格变化。

1H EUR_USD 1H EUR_USD

智能交易系统利用高低价分析，以及一个 iMACD（移动平均收敛/发散，MACD）和两个 iMA（移动平均线，MA）。

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平静指标在单独的窗口中显示激进性（价格变化率，蓝线）和波动性（红线）。