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Trend_Intensity_Index - MetaTrader 5脚本
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趋势密集指数 振荡器显示为颜色直方图。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 类库的详细说明卡参阅文献 无需额外缓冲区过渡计算平均价格序列。
图例 1. Trend_Intensity_Index 指数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21670
ColorXPWMA_Digit
彩色平滑的 PWMA，价格标签显示最新值，可将指标级别舍入到所需的位数。ROCX
ROCX 是一款改编后的 ROC（变化率）指标，显示绝对或相对价格变化。
1H EUR_USD
智能交易系统利用高低价分析，以及一个 iMACD（移动平均收敛/发散，MACD）和两个 iMA（移动平均线，MA）。平静
平静指标在单独的窗口中显示激进性（价格变化率，蓝线）和波动性（红线）。