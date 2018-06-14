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TII - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор TII (Trend Intensity Index) - Индекс интенсивности тренда - был описан в статье М.Х. Пи (M.H. Pee), опубликованной в журнале "Stocks and Commodities" в июне 2002.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Period - период расчета;
- MA Period - период расчета МА;
- MA Method - метод расчета МА;
- Applied price - цена расчета;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Расчет:
TII = 100 * (POS) / (POS +NEG)
где:
POS = SMA(UP, Period)
NEG = SMA(DN, Period)
NEG = SMA(DN, Period)
UP = Price - MA
DN = MA - Price
DN = MA - Price
MA = MA(MA Period, MA Method, Applied price)
Vortex_Difference
Индикатор разности линий индикатора Vortex.Vortex
Трендовый индикатор Vortex.
TAI
Индикатор Trend Analysis Index.Historical Volatility
Historical Volatility (HV) — статистическая мера разброса значений по определенному активу или рыночному индексу за заданный период времени. Как правило, она рассчитывается путем определения среднего отклонения от средней цены по инструменту за определенный период времени.