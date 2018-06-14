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Индикаторы

TII - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1611
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Индикатор TII (Trend Intensity Index) - Индекс интенсивности тренда - был описан в статье М.Х. Пи (M.H. Pee), опубликованной в журнале "Stocks and Commodities" в июне 2002.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета;
  • MA Period - период расчета МА;
  • MA Method - метод расчета МА;
  • Applied price - цена расчета;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Расчет:

TII = 100 * (POS) / (POS +NEG)

где:

POS = SMA(UP, Period)
NEG = SMA(DN, Period)
UP = Price - MA
DN = MA - Price
MA = MA(MA Period, MA Method, Applied price)

Vortex_Difference Vortex_Difference

Индикатор разности линий индикатора Vortex.

Vortex Vortex

Трендовый индикатор Vortex.

TAI TAI

Индикатор Trend Analysis Index.

Historical Volatility Historical Volatility

Historical Volatility (HV) — статистическая мера разброса значений по определенному активу или рыночному индексу за заданный период времени. Как правило, она рассчитывается путем определения среднего отклонения от средней цены по инструменту за определенный период времени.