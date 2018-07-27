Три независимых торговых системы с использованием индикаторов XWAMI в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, трех индикаторов.

Для управления объемами открываемых позиций добавлены блоки входных переменных эксперта. Для первой системы, к примеру:

input uint A_BuyTotalMMTriger= 5 ; input uint A_BuyLossMMTriger= 3 ; input uint A_SellTotalMMTriger= 5 ; input uint A_SellLossMMTriger= 3 ; input double A_SmallMM= 0.01 ; input double A_MM= 0.1 ; input MarginMode A_MMMode=LOT;

При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.

Абсолютно аналогичные входные параметры имеются в наличии и для второй торговой системы:

input uint B_BuyTotalMMTriger= 5 ; input uint B_BuyLossMMTriger= 3 ; input uint B_SellTotalMMTriger= 5 ; input uint B_SellLossMMTriger= 3 ; input double B_SmallMM= 0.01 ; input double B_MM= 0.1 ;

Для третьей системы во входных параметрах поменяется только префикс C_.

Наиболее оптимальным вариантом настройки такого эксперта будет на каждой торговой системе индивидуально с отключением остальных двух торговых систем с помощью соответствующих этим системам переключателям в виде входных параметров типа:

input bool B_BuyPosOpen= true ; input bool B_SellPosOpen= true ;

Установив их в положение false.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XWAMI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на GBPJPY H1, H4 и H8.

Рис. 2. График результатов тестирования