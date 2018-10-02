彩色平滑的 PWMA，价格标签显示最新值，可将指标级别舍入到所需的位数。 舍入位数在输入变量中设置 Digit:

input uint Digit=2;

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 类库的详细说明卡参阅文献 无需额外缓冲区过渡计算平均价格序列。

图例 1. ColorXPWMA_Digit 指标