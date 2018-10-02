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ColorXPWMA_Digit - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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ColorXPWMA_Digit.mq5 (21.2 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

彩色平滑的 PWMA，价格标签显示最新值，可将指标级别舍入到所需的位数。 舍入位数在输入变量中设置 Digit:

input uint Digit=2; //舍入位数

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 类库的详细说明卡参阅文献 无需额外缓冲区过渡计算平均价格序列

图例 1. ColorXPWMA_Digit 指标

图例 1. ColorXPWMA_Digit 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21669

ROCX ROCX

ROCX 是一款改编后的 ROC（变化率）指标，显示绝对或相对价格变化。

PFE_Overlay PFE_Overlay

极化分形效率叠加（PFE_Overlay）指标旨在识别趋势。 与极化分形效率不同，指标在价格图表上显示一条主要指示线，和两条计算的 StdDev 偏差值指示线。

Trend_Intensity_Index Trend_Intensity_Index

趋势密集指数振荡器显示为颜色直方图。

1H EUR_USD 1H EUR_USD

智能交易系统利用高低价分析，以及一个 iMACD（移动平均收敛/发散，MACD）和两个 iMA（移动平均线，MA）。