Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор SilverTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Сглаженный мувинг PWMA с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков в цветном виде.