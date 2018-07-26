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BrainTrend2_V2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BrainTrend2_V2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BrainTrend2_V2.ex5.
В индикаторе использована подача алертов и отправка push и почтовых сообщений с индикатора BrainTrend2_V2.
Рис.1. Индикатор BrainTrend2_V2_HTF
Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.OHLC Check
Проверка торговой системы: Close > Open → сигнал BUY, Close < Open → сигнал SELL.
Индикатор SilverTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorXPWMA_Digit
Сглаженный мувинг PWMA с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков в цветном виде.