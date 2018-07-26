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Индикаторы

BrainTrend2_V2_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1401
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор BrainTrend2_V2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BrainTrend2_V2.ex5.

В индикаторе использована подача алертов и отправка push и почтовых сообщений с индикатора BrainTrend2_V2.

Рис.1. Индикатор BrainTrend2_V2_HTF

Рис.1. Индикатор BrainTrend2_V2_HTF

Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF

Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

OHLC Check OHLC Check

Проверка торговой системы: Close > Open → сигнал BUY, Close < Open → сигнал SELL.

SilverTrend_HTF SilverTrend_HTF

Индикатор SilverTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorXPWMA_Digit ColorXPWMA_Digit

Сглаженный мувинг PWMA с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков в цветном виде.