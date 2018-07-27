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Советники

Expert Ichimoku - эксперт для MetaTrader 5

alinka | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3038
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Алина

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник работает по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Если последняя позиция была закрыта с убытком, тогда следующая будет с увеличенным объемом (увеличение объема одноразовое, наращивания объема нет).

Убыточная позиция отлавливается в OnTradeTransaction: ожидается тип транзакции Структура торговой транзакции и тип сделки DEAL_ENTRY_OUT.


Входные параметры

Параметры индикатора

  • Ichimoku: period of Tenkan-sen;
  • Ichimoku: period of Kijun-sen;
  • Ichimoku: period of Senkou Span B.

Торговые параметры

  • Stop Loss - Стоп Лосс;
  • Take Profit - Тейк Профит;
  • Trailing Stop - трейлинг;
  • Trailing Step - шаг трейлинга;
  • Maximum positions - максимальное количество позиций в рынке;
  • Lots - объем позиции постоянный;
  • Risk - объем позиции рассчитывается динамически в процентах риска на сделку;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

EURUSD, H1:

Expert Ichimoku

Dematus Dematus

Увеличение объёма позиции. Сигнал входа по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM). Трейлинг обычный и по средствам.

Trading_Channel_Index Trading_Channel_Index

Осциллятор Trading Channel Index в виде цветной гистограммы.

Williams_Thrust Williams_Thrust

Сигнально-информационный индикатор Williams Thrust основан на двух разнопериодных индикаторах Williams' Percent Range и их усредненных значениях.

VPCI VPCI

Индикатор VPCI (Volume Price Confirmation) отображает взаимосвязь между ценой и объемом.