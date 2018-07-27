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Expert Ichimoku - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Алина
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник работает по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Если последняя позиция была закрыта с убытком, тогда следующая будет с увеличенным объемом (увеличение объема одноразовое, наращивания объема нет).
Убыточная позиция отлавливается в OnTradeTransaction: ожидается тип транзакции Структура торговой транзакции и тип сделки DEAL_ENTRY_OUT.
Входные параметры
Параметры индикатора
- Ichimoku: period of Tenkan-sen;
- Ichimoku: period of Kijun-sen;
- Ichimoku: period of Senkou Span B.
Торговые параметры
- Stop Loss - Стоп Лосс;
- Take Profit - Тейк Профит;
- Trailing Stop - трейлинг;
- Trailing Step - шаг трейлинга;
- Maximum positions - максимальное количество позиций в рынке;
- Lots - объем позиции постоянный;
- Risk - объем позиции рассчитывается динамически в процентах риска на сделку;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
EURUSD, H1:
Увеличение объёма позиции. Сигнал входа по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM). Трейлинг обычный и по средствам.Trading_Channel_Index
Осциллятор Trading Channel Index в виде цветной гистограммы.
Сигнально-информационный индикатор Williams Thrust основан на двух разнопериодных индикаторах Williams' Percent Range и их усредненных значениях.VPCI
Индикатор VPCI (Volume Price Confirmation) отображает взаимосвязь между ценой и объемом.