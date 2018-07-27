Expert Ichimoku

Автор идеи: Алина

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник работает по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Если последняя позиция была закрыта с убытком, тогда следующая будет с увеличенным объемом (увеличение объема одноразовое, наращивания объема нет).

Убыточная позиция отлавливается в OnTradeTransaction: ожидается тип транзакции Структура торговой транзакции и тип сделки DEAL_ENTRY_OUT.





Входные параметры

Параметры индикатора

Ichimoku: period of Tenkan-sen;

Ichimoku: period of Kijun-sen;

Ichimoku: period of Senkou Span B.

Торговые параметры

Stop Loss - Стоп Лосс;

- Стоп Лосс; Take Profit - Тейк Профит;

- Тейк Профит; Trailing Stop - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; Maximum positions - максимальное количество позиций в рынке;

- максимальное количество позиций в рынке; Lots - объем позиции постоянный;

- объем позиции постоянный; Risk - объем позиции рассчитывается динамически в процентах риска на сделку;

- объем позиции рассчитывается динамически в процентах риска на сделку; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

EURUSD, H1: