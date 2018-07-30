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Индикаторы

VPCI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1933
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор VPCI (Volume Price Confirmation) отображает взаимосвязь между ценой и объемом.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Slow MA period - период медленной МА;
  • Fast MA period - период быстрой МА.

Расчет:

VPCI = VPC * VPR * VM

где:

VPC = VWMA(Slow MA period) - SMA(Slow MA period)
VWMA = Sum(Close * Volume)
SMA = Sum(Close)
VPR = VWMA(Fast MA period) / SMA(Fast MA period)
VM = (Sum(Volume, Fast MA period) * Slow MA period) / (Sum(Volume, Slow MA period) * Fast MA period)

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