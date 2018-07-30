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VPCI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор VPCI (Volume Price Confirmation) отображает взаимосвязь между ценой и объемом.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Slow MA period - период медленной МА;
- Fast MA period - период быстрой МА.
Расчет:
VPCI = VPC * VPR * VM
где:
VPC = VWMA(Slow MA period) - SMA(Slow MA period)
VWMA = Sum(Close * Volume)
SMA = Sum(Close)
VPR = VWMA(Fast MA period) / SMA(Fast MA period)
VM = (Sum(Volume, Fast MA period) * Slow MA period) / (Sum(Volume, Slow MA period) * Fast MA period)
VWMA = Sum(Close * Volume)
SMA = Sum(Close)
VPR = VWMA(Fast MA period) / SMA(Fast MA period)
VM = (Sum(Volume, Fast MA period) * Slow MA period) / (Sum(Volume, Slow MA period) * Fast MA period)
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