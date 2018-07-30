CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Williams_Thrust - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1780
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Сигнально-информационный индикатор Williams Thrust основан на двух разнопериодных индикаторах Williams' Percent Range и их усредненных значениях.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • First WPR period - период расчета первого WPR;
  • First MA period - период усреднения первого WPR;
  • Second WPR period - период расчета второго WPR;
  • Second MA period - период усреднения второго WPR;
  • MA method - метод расчета усреднения.

Расчет:

  • Если FirstWPR > FirstMA и SecondWPR > SecondMA - сигнал на покупку.

  • Если FirstWPR < FirstMA и SecondWPR < SecondMA - сигнал на продажу.

  • Иначе - нейтральное значение.

где:

FirstWPR = WPR(First WPR period)
SecondWPR = WPR(Second WPR period)
FirstMA = MA(FirstWPR, First MA period, MA method)
SecondMA = MA(SecondWPR, Second MA period, MA method)

Expert Ichimoku Expert Ichimoku

Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo).

Dematus Dematus

Увеличение объёма позиции. Сигнал входа по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM). Трейлинг обычный и по средствам.

VPCI VPCI

Индикатор VPCI (Volume Price Confirmation) отображает взаимосвязь между ценой и объемом.

Slope_Direction_Line Slope_Direction_Line

Индикатор Slope Direction Line представляет собой цветную скользящую среднюю, указывающую среднее направление движения рынка.