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Williams_Thrust - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнально-информационный индикатор Williams Thrust основан на двух разнопериодных индикаторах Williams' Percent Range и их усредненных значениях.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- First WPR period - период расчета первого WPR;
- First MA period - период усреднения первого WPR;
- Second WPR period - период расчета второго WPR;
- Second MA period - период усреднения второго WPR;
- MA method - метод расчета усреднения.
Расчет:
Если FirstWPR > FirstMA и SecondWPR > SecondMA - сигнал на покупку.
Если FirstWPR < FirstMA и SecondWPR < SecondMA - сигнал на продажу.
Иначе - нейтральное значение.
где:
FirstWPR = WPR(First WPR period)
SecondWPR = WPR(Second WPR period)
SecondWPR = WPR(Second WPR period)
FirstMA = MA(FirstWPR, First MA period, MA method)
SecondMA = MA(SecondWPR, Second MA period, MA method)
SecondMA = MA(SecondWPR, Second MA period, MA method)
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