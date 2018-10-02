请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
智能系统 Ichimoku - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2754
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Alina
MQL5 代码作者: barabashkakvn
基于 iIchimoku（Ichimoku Kinko Hyo）指标的智能交易系统。 如果最后一笔仓位亏损平仓，则下开一笔仓位时交易量增加（交易量增加一次，没有恒定的交易量增加）。
在 OnTradeTransaction 中跟踪一笔亏损仓位：期待业务类型 交易业务的结构 和成交类型 DEAL_ENTRY_OUT。
输入参数
输入参数
- Ichimoku: Tenkan-sen 的周期;
- Ichimoku: Kijun-sen 的周期;
- Ichimoku: Senkou Span B 的周期。
交易参数
- Stop Loss - 止损;
- Take Profit - 止盈;
- Trailing Stop - 尾随;
- Trailing Step - 尾随步幅;
- Maximum positions - 最大持仓数量;
- Lots - 固定的开仓量;
- Risk - 按风险百分比动态计算每笔交易的开仓量;
- magic number - 独有的 EA 标识符。
EURUSD, H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21661
Exp_XWAMI_NN3_MMRec
在单个 EA 中使用 XWAMI 指标完成三个独立交易系统，能够根据交易系统之前的交易结果更改将来的交易量。SilverTrend_HTF
SilverTrend 指标，可在输入参数种更改时间帧。
PFE
极化分形效率（PFE）指标旨在识别趋势。PFE_Overlay
极化分形效率叠加（PFE_Overlay）指标旨在识别趋势。 与极化分形效率不同，指标在价格图表上显示一条主要指示线，和两条计算的 StdDev 偏差值指示线。