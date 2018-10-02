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EA

智能系统 Ichimoku - MetaTrader 5EA

alinka | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路来自: Alina

MQL5 代码作者: barabashkakvn

基于 iIchimoku（Ichimoku Kinko Hyo）指标的智能交易系统。 如果最后一笔仓位亏损平仓，则下开一笔仓位时交易量增加（交易量增加一次，没有恒定的交易量增加）。

在 OnTradeTransaction 中跟踪一笔亏损仓位：期待业务类型 交易业务的结构 和成交类型 DEAL_ENTRY_OUT


输入参数

输入参数

  • Ichimoku: Tenkan-sen 的周期;
  • Ichimoku: Kijun-sen 的周期;
  • Ichimoku: Senkou Span B 的周期。

交易参数

  • Stop Loss - 止损;
  • Take Profit - 止盈;
  • Trailing Stop - 尾随;
  • Trailing Step - 尾随步幅;
  • Maximum positions - 最大持仓数量;
  • Lots - 固定的开仓量;
  • Risk - 按风险百分比动态计算每笔交易的开仓量;
  • magic number - 独有的 EA 标识符。

EURUSD, H1:

智能系统 Ichimoku

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21661

Exp_XWAMI_NN3_MMRec Exp_XWAMI_NN3_MMRec

在单个 EA 中使用 XWAMI 指标完成三个独立交易系统，能够根据交易系统之前的交易结果更改将来的交易量。

SilverTrend_HTF SilverTrend_HTF

SilverTrend 指标，可在输入参数种更改时间帧。

PFE PFE

极化分形效率（PFE）指标旨在识别趋势。

PFE_Overlay PFE_Overlay

极化分形效率叠加（PFE_Overlay）指标旨在识别趋势。 与极化分形效率不同，指标在价格图表上显示一条主要指示线，和两条计算的 StdDev 偏差值指示线。