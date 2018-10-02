智能系统 Ichimoku

思路来自: Alina

MQL5 代码作者: barabashkakvn

基于 iIchimoku（Ichimoku Kinko Hyo）指标的智能交易系统。 如果最后一笔仓位亏损平仓，则下开一笔仓位时交易量增加（交易量增加一次，没有恒定的交易量增加）。

在 OnTradeTransaction 中跟踪一笔亏损仓位：期待业务类型 交易业务的结构 和成交类型 DEAL_ENTRY_OUT。





输入参数

输入参数

Ichimoku: Tenkan-sen 的周期;

Ichimoku: Kijun-sen 的周期;

Ichimoku: Senkou Span B 的周期。

交易参数

Stop Loss - 止损;

- 止损; Take Profit - 止盈;

- 止盈; Trailing Stop - 尾随;

- 尾随; Trailing Step - 尾随步幅;

- 尾随步幅; Maximum positions - 最大持仓数量;

- 最大持仓数量; Lots - 固定的开仓量;

- 固定的开仓量; Risk - 按风险百分比动态计算每笔交易的开仓量;

- 按风险百分比动态计算每笔交易的开仓量; magic number - 独有的 EA 标识符。

EURUSD, H1: