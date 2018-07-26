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Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора wajdyss_Ichimoku_Candle.ex5.
Рис.1. Индикатор wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF
Проверка торговой системы: Close > Open → сигнал BUY, Close < Open → сигнал SELL.Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec
Торговая система с использованием трендового индикатора XAng_Zad_C с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли и с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок.
Индикатор BrainTrend2_V2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.SilverTrend_HTF
Индикатор SilverTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.