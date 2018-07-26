Проверка торговой системы: Close > Open → сигнал BUY, Close < Open → сигнал SELL.

Торговая система с использованием трендового индикатора XAng_Zad_C с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли и с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок.