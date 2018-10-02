SilverTrend 指标，可在输入参数种更改时间帧：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

若要运行指标，必须将 BrainTrend.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

该指标具有警报功能，可以从 SilverTrend 指标发送推送和电子邮件通知。

图例 1. SilverTrend_HTF 指标