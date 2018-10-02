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SilverTrend 指标，可在输入参数种更改时间帧：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图标周期 (时间帧)
若要运行指标，必须将 BrainTrend.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
该指标具有警报功能，可以从 SilverTrend 指标发送推送和电子邮件通知。
图例 1. SilverTrend_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21659
BrainTrend2_V2_HTF
BrainTrend2_V2 指标，可在输入参数种更改时间帧。Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF
Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，可在输入参数种更改时间帧。
Exp_XWAMI_NN3_MMRec
在单个 EA 中使用 XWAMI 指标完成三个独立交易系统，能够根据交易系统之前的交易结果更改将来的交易量。智能系统 Ichimoku
基于 iIchimoku（Ichimoku Kinko Hyo）指标的智能交易系统。