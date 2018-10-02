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BrainTrend2_V2 指标，可在输入参数种更改时间帧：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图标周期 (时间帧)
若要运行指标，必须将 BrainTrend2_V2.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
该指标具有警报功能，可以从 BrainTrend2_V2 指标发送推送和电子邮件通知。
图例 1. BrainTrend2_V2_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21657
Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF
Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，可在输入参数种更改时间帧。Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec
一款使用 XAng_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置固定的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变将来的交易量。
SilverTrend_HTF
SilverTrend 指标，可在输入参数种更改时间帧。Exp_XWAMI_NN3_MMRec
在单个 EA 中使用 XWAMI 指标完成三个独立交易系统，能够根据交易系统之前的交易结果更改将来的交易量。