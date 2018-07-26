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OHLC Check - эксперт для MetaTrader 5

Luptator | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1807
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Автор идеи: Alexey Lopatin

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник работает только в момент рождения нового бара.


Сигналы торговой системы

  • Сигнал на открытие позиции BUY: если Close (цена закрытия) бара #Bar index for signal checking > Open (цена открытия) бара # Bar index for signal checking;
  • Сигнал на открытие позиции SELL: если Close (цена закрытия) бара #Bar index for signal checking < Open (цена открытия) бара # Bar index for signal checking.


Настройка торговли

Параметры Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit) можно отключить. Для этого достаточно присвоить параметру значение 0.0. Торговые сигналы можно переворачивать - за это отвечает параметр Enable/disable reverse mode for trading. Если текущий спред больше, чем Maximum allowed spread, значит сигнал на открытие позиции игнорируется.


Рабочий таймфрейм

Для удобства тестирования рабочий таймфрейм (Work TimeFrame) вынесен в отдельный параметр. Таким образом данный советник очень удобно проверить на заданном символе сразу по всем таймфреймам.


Расчет объема позиции

Объем позиции можно задавать как постоянный (Lots > 0 и Risk == 0), так и динамический (Lots == 0 и Risk > 0). Здесь:

  • Lots - это объем позиции постоянный (при этом параметр Risk должен быть равен нулю);
  • Risk - риск в процентах на сделку (при этом Lots должен быть равен нулю).

Символ EURUSD, "Каждый тик на основе реальных тиков":

OHLC Check EURUSD

Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec

Торговая система с использованием трендового индикатора XAng_Zad_C с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли и с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок.

Wajdyss_Ichimoku_x10 Wajdyss_Ichimoku_x10

Индикатор Wajdyss_Ichimoku_x10 с отображением цветов свечек индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.

Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF

Индикатор Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BrainTrend2_V2_HTF BrainTrend2_V2_HTF

Индикатор BrainTrend2_V2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.