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OHLC Check - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Alexey Lopatin
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник работает только в момент рождения нового бара.
Сигналы торговой системы
- Сигнал на открытие позиции BUY: если Close (цена закрытия) бара #Bar index for signal checking > Open (цена открытия) бара # Bar index for signal checking;
- Сигнал на открытие позиции SELL: если Close (цена закрытия) бара #Bar index for signal checking < Open (цена открытия) бара # Bar index for signal checking.
Настройка торговли
Параметры Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit) можно отключить. Для этого достаточно присвоить параметру значение 0.0. Торговые сигналы можно переворачивать - за это отвечает параметр Enable/disable reverse mode for trading. Если текущий спред больше, чем Maximum allowed spread, значит сигнал на открытие позиции игнорируется.
Рабочий таймфрейм
Для удобства тестирования рабочий таймфрейм (Work TimeFrame) вынесен в отдельный параметр. Таким образом данный советник очень удобно проверить на заданном символе сразу по всем таймфреймам.
Расчет объема позиции
Объем позиции можно задавать как постоянный (Lots > 0 и Risk == 0), так и динамический (Lots == 0 и Risk > 0). Здесь:
- Lots - это объем позиции постоянный (при этом параметр Risk должен быть равен нулю);
- Risk - риск в процентах на сделку (при этом Lots должен быть равен нулю).
Символ EURUSD, "Каждый тик на основе реальных тиков":
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