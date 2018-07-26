Автор идеи: Alexey Lopatin

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник работает только в момент рождения нового бара.





Сигналы торговой системы

Сигнал на открытие позиции BUY : если Close (цена закрытия) бара # Bar index for signal checking > Open (цена открытия) бара # Bar index for signal checking ;

: если (цена закрытия) бара # (цена открытия) бара # ; Сигнал на открытие позиции SELL : если Close (цена закрытия) бара #Bar index for signal checking < Open (цена открытия) бара # Bar index for signal checking.





Настройка торговли

Параметры Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit) можно отключить. Для этого достаточно присвоить параметру значение 0.0. Торговые сигналы можно переворачивать - за это отвечает параметр Enable/disable reverse mode for trading. Если текущий спред больше, чем Maximum allowed spread, значит сигнал на открытие позиции игнорируется.





Рабочий таймфрейм

Для удобства тестирования рабочий таймфрейм (Work TimeFrame) вынесен в отдельный параметр. Таким образом данный советник очень удобно проверить на заданном символе сразу по всем таймфреймам.





Расчет объема позиции

Объем позиции можно задавать как постоянный (Lots > 0 и Risk == 0), так и динамический (Lots == 0 и Risk > 0). Здесь:

Lots - это объем позиции постоянный (при этом параметр Risk должен быть равен нулю);

- это объем позиции постоянный (при этом параметр должен быть равен нулю); Risk - риск в процентах на сделку (при этом Lots должен быть равен нулю).

Символ EURUSD, "Каждый тик на основе реальных тиков":