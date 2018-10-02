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Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，可在输入参数种更改时间帧：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图标周期 (时间帧)

若要运行指标，必须将 Wajdyss_Ichimoku_Candle.ex5 指标放到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF 指标

图例 1. wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21656

Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec

一款使用 XAng_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置固定的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变将来的交易量。

OHLC 检查 OHLC 检查

检查交易系统: 收盘价 > 开盘价 → 买入信号, 收盘价 < 开盘价 → 卖出信号。

BrainTrend2_V2_HTF BrainTrend2_V2_HTF

BrainTrend2_V2 指标，可在输入参数种更改时间帧。

SilverTrend_HTF SilverTrend_HTF

SilverTrend 指标，可在输入参数种更改时间帧。