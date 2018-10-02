请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1153
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Wajdyss_Ichimoku_Candle 指标，可在输入参数种更改时间帧：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图标周期 (时间帧)
若要运行指标，必须将 Wajdyss_Ichimoku_Candle.ex5 指标放到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. wajdyss_Ichimoku_Candle_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21656
Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec
一款使用 XAng_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置固定的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变将来的交易量。OHLC 检查
检查交易系统: 收盘价 > 开盘价 → 买入信号, 收盘价 < 开盘价 → 卖出信号。
BrainTrend2_V2_HTF
BrainTrend2_V2 指标，可在输入参数种更改时间帧。SilverTrend_HTF
SilverTrend 指标，可在输入参数种更改时间帧。